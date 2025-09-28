Forest dwellers can now work online from home Kaimur Rohtas gets 77 mobile towers वनवासियों का अब ऑनलाइन काम घर बैठे होगा, कैमूर-रोहतास को 77 मोबाइल टावर मिले, Bihar Hindi News - Hindustan
वनवासियों का अब ऑनलाइन काम घर बैठे होगा, कैमूर-रोहतास को 77 मोबाइल टावर मिले

सासाराम के दूरसंचार केंद्र के अधिकारी ने बताया कि अधौरा के वनवासियों औरअन्य लोगों को ऑनलाइन काम कराने के लिए 50 किमी. की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वो अब घर बैठे अपने 4जी मोबाइल से यह काम कर सकते हैं। अब यहीं से रेल व हवाई मार्ग का टिकट भी बुक कराया जा सकता है।

sandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, अधौरा/कैमूरSun, 28 Sep 2025 03:48 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओड़िशा से रिमोट दबाकर कैमूर और रोहतास के 77 मोबाइल टावर का उद्घाटन शनिवार को किया। इसका सीधा प्रसारण अधौरा के विभिन्न गांवों में किया गया, जिसे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों व आमजनों ने सुना। पहले टावर की समस्या से ऐसी सुविधा नहीं मिल रही थी। वनवासी पहली बार प्रधानमंत्री का संबोधन अपने गांव में बैठकर सुन रहे थे। इससे उनमें खुशी दिखी। जनप्रतिनिधि भी बीएसएनएल की इस पहल की सराहना करते सुने गए।

सासाराम दूरसंचार केंद्र के परिचालन प्रमुख जनार्दन सिंह ने कहा कि अब अधौरा के वनवासियों व अन्य लोगों को ऑनलाइन काम कराने के लिए 50 किमी. की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वह घर बैठे अपने 4जी मोबाइल से यह काम कर सकते हैं। छात्रों व युवाओं को परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, किसानों को योजनाओं का फॉर्म भरने, मजदूरों का निबंधन कराने, पढ़ाई करने, ऑनलाइन लेनदेन करने, वीडियो कॉलिंग से स्वजनों से बात करना आसान हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि अब यहीं से रेल व हवाई मार्ग का टिकट भी बुक कराया जा सकता है। कैमूर में 72 और रोहतास में 5 मोबाइल टावर का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वे करके कुल 72 टावर के माध्यम से पहाड़ पर बसे गांव ही नहीं टोलों को भी देखा गया है कि कहीं कोई नेटवर्क से छूट न जाए। मौके पर मंडल अभियंता जय नारायण पाठक, पटना से आए अधिकारी संजय चौधरी, एसडीओ अजीत कुमार आदि थे।