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VIDEO: नेपाल बॉर्डर पर विदेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड जब्त; 1 साल से मुंबई में थी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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यह महिला एक साल से मुंबई में ठहरी हुई थी। वैध वीजा नहीं होने पर उसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था।

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन ने उज़्बेकिस्तान की महिला को मैत्री पुल के पास भारत से नेपाल भागने के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला पिछले करीब एक वर्ष से भारत में बिना वैध वीज़ा के रह रही थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कथित रूप से फर्जी नाम से आधार कार्ड भी बनवा लिया था।

एसएसबी सूत्रों के अनुसार 16 जुलाई 2026 की देर शाम एसएसबी के जवानों ने मैत्री पुल पर नियमित जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को नेपाल प्रवेश का प्रयास करते रोका। पूछताछ व दस्तावेजों की जांच में उसके उज्बेकिस्तान निवासी होने की पुष्टि हुयी। उसके पास भारत में रहने का कोई वैध वीज़ा नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वह अपने एक तथाकथित भारतीय मित्र के साथ मुंबई में पिछले एक वर्ष से अवैध रूप से रह रही थी।

महिला की पहचान बोजोरोवा शकरजोंन के रूप में हुई है। उसके पास पासपोर्ट है, जो अक्टूबर 2029 तक वैध है। हालांकि, भारत में रहने के लिए आवश्यक वैध वीज़ा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जांच के दौरान यह भी पता चला कि महिला ने कथित रूप से अपना मूल नाम बदलकर भारत का आधार कार्ड बनवा रखा था। इस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और उनका उपयोग करने के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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हरैया थाना पुलिस ने भेजा जेल

एसएसबी ने आवश्यक पूछताछ के बाद महिला को हरैया थाना को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया। इसकी पुष्टि हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने आज की। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विदेशी नागरिक अधिनियम, पासपोर्ट एवं वीज़ा नियमों के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज कर तमाम पहलुओं पर गहन जांच में पुलिस जुटी है। गिरफ्तार विदेशी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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गिरफ्तार महिला का कॉन्टैक्ट खंगाल रही पुलिस

भारत नेपाल सीमा पर विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी का यह पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व में भी कई विदेशी महिलाओं और पुरुषों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया। अक्सर अवैध दस्तावेज पर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाली महिलाएं पकड़ी जाती हैं। उज्बेक महिला को रिमांड पर लेकर बिहार पुलिस गहन पूछताछ करेगी। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि एक साल से भारत में रहने का उसका मकसद क्या है। उसने भारत में किन-किन स्थानों का भ्रमण किया है। देश और विदेश के लोगों से उसके कॉन्टैक्ट खंगाले जा रहे हैं। नाम बदलकर आधार कार्ड बनवाने में उसकी मदद किसने की, इसकी भी जानकारी ली जा रही है।

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टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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