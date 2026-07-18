VIDEO: नेपाल बॉर्डर पर विदेशी महिला गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड जब्त; 1 साल से मुंबई में थी

यह महिला एक साल से मुंबई में ठहरी हुई थी। वैध वीजा नहीं होने पर उसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था।

भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47 वीं बटालियन ने उज़्बेकिस्तान की महिला को मैत्री पुल के पास भारत से नेपाल भागने के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला पिछले करीब एक वर्ष से भारत में बिना वैध वीज़ा के रह रही थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कथित रूप से फर्जी नाम से आधार कार्ड भी बनवा लिया था।

एसएसबी सूत्रों के अनुसार 16 जुलाई 2026 की देर शाम एसएसबी के जवानों ने मैत्री पुल पर नियमित जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को नेपाल प्रवेश का प्रयास करते रोका। पूछताछ व दस्तावेजों की जांच में उसके उज्बेकिस्तान निवासी होने की पुष्टि हुयी। उसके पास भारत में रहने का कोई वैध वीज़ा नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वह अपने एक तथाकथित भारतीय मित्र के साथ मुंबई में पिछले एक वर्ष से अवैध रूप से रह रही थी।

महिला की पहचान बोजोरोवा शकरजोंन के रूप में हुई है। उसके पास पासपोर्ट है, जो अक्टूबर 2029 तक वैध है। हालांकि, भारत में रहने के लिए आवश्यक वैध वीज़ा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जांच के दौरान यह भी पता चला कि महिला ने कथित रूप से अपना मूल नाम बदलकर भारत का आधार कार्ड बनवा रखा था। इस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और उनका उपयोग करने के पहलू की भी जांच की जा रही है।

हरैया थाना पुलिस ने भेजा जेल एसएसबी ने आवश्यक पूछताछ के बाद महिला को हरैया थाना को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया। इसकी पुष्टि हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने आज की। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में विदेशी नागरिक अधिनियम, पासपोर्ट एवं वीज़ा नियमों के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज कर तमाम पहलुओं पर गहन जांच में पुलिस जुटी है। गिरफ्तार विदेशी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।