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अनंत सिंह की बेटी की शादी में दुबई से विदेशी मॉडल, पवन सिंह और अक्षरा को भी न्योता

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना के बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश सिंह से तय हुई है। कहा जा रहा है कि इस शादी में कई एकड़ में भव्य पंडाल तैयार किया गया है। इतना ही नहीं पंडाल सजाने के लिए कलाकार उत्तर प्रदेश के मऊ से आए हैं।

Expelled JD(U) leader Anant Singh
अनंत सिंह। फाइल फोटो

मोकामा विधायक अनंत सिंह पिछले काफी समय से चर्चा में हैं। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। अनंत सिंह के पैतृक गांव नादवां में होने वाली इस शाही शादी की काफी चर्चा है। अनंत सिंह की बेटी की शादी में यूं तो कई मेहमान जुट रहे हैं लेकिन कुछ मेहमानों की खास चर्चा होने लगी है। खुद बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि बेटी शिवांगी की शादी में दुबई से 6 विदेशी मॉडलें आ रही हैं। मेहमानों की लिस्ट में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी फिल्मों की एक्टर और गायिका अक्षरा सिंह का भी नाम है।

मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने कहा कि मेरे आदमी कहां नहीं हैं, सिर्फ बिहार में थोड़े ना हैं। हिंदुस्तान-पाकिस्तान सब जगह आदमी हैं, सबको न्योता है। अनंत सिंह ने कहा कि वो बेटी की शादी में सभी को बुला रहे हैं। शादी-बियाह में पक्ष-विपक्ष नहीं होता है, राजनीति में पक्ष-विपक्ष होता है। लालू-नीतीश सभी को न्योता देंगे। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी बेटी की शादी में न्योता देंगे।

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अनंत सिंह की बेटी की शादी में इन सभी को न्योता

अनंत सिंह की बेटी की शादी में सोनू सूद, मैथिली ठाकुर, रवि किशन, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, मनोज तिवारी, उदित नारायण, गुंजन सिंह, अभिषेक सिंह, गोलू राजा, कल्लू, आकाश सिंह, अनुपमा यादव, मोनिका, अनुपमा यादव, हेमा पांडे और अर्चना तिवारी समेत कई हस्तियों को न्योता दिया गया है। इसके अलावा कई लोग दुबई से भी आ रहे हैं। दुबई से 6 मॉडल आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शादी में करीब 3 दर्जन बॉलीवुड हस्तियों को न्योता दिया गया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना के बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश सिंह से तय हुई है। कहा जा रहा है कि इस शादी में कई एकड़ में भव्य पंडाल तैयार किया गया है। इतना ही नहीं पंडाल सजाने के लिए कलाकार उत्तर प्रदेश के मऊ से आए हैं। इस भव्य शादी में नाच-गाने के साथ-साथ घुड़दौड़ की भी व्यवस्था की गई है। यहां घुड़दौड़ के लिए मैदान किया जा रहा है। इस भव्य शादी में खाने-पीने का इंतजाम किया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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