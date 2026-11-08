अनंत सिंह की बेटी की शादी में दुबई से विदेशी मॉडल, पवन सिंह और अक्षरा को भी न्योता

अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी पटना के बिहटा के रहने वाले ऋषिकेश सिंह से तय हुई है। कहा जा रहा है कि इस शादी में कई एकड़ में भव्य पंडाल तैयार किया गया है। इतना ही नहीं पंडाल सजाने के लिए कलाकार उत्तर प्रदेश के मऊ से आए हैं।

मोकामा विधायक अनंत सिंह पिछले काफी समय से चर्चा में हैं। अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने वाली है। अनंत सिंह के पैतृक गांव नादवां में होने वाली इस शाही शादी की काफी चर्चा है। अनंत सिंह की बेटी की शादी में यूं तो कई मेहमान जुट रहे हैं लेकिन कुछ मेहमानों की खास चर्चा होने लगी है। खुद बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि बेटी शिवांगी की शादी में दुबई से 6 विदेशी मॉडलें आ रही हैं। मेहमानों की लिस्ट में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी फिल्मों की एक्टर और गायिका अक्षरा सिंह का भी नाम है।

मीडिया से बातचीत में पवन सिंह ने कहा कि मेरे आदमी कहां नहीं हैं, सिर्फ बिहार में थोड़े ना हैं। हिंदुस्तान-पाकिस्तान सब जगह आदमी हैं, सबको न्योता है। अनंत सिंह ने कहा कि वो बेटी की शादी में सभी को बुला रहे हैं। शादी-बियाह में पक्ष-विपक्ष नहीं होता है, राजनीति में पक्ष-विपक्ष होता है। लालू-नीतीश सभी को न्योता देंगे। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी बेटी की शादी में न्योता देंगे।

अनंत सिंह की बेटी की शादी में इन सभी को न्योता अनंत सिंह की बेटी की शादी में सोनू सूद, मैथिली ठाकुर, रवि किशन, अक्षरा सिंह, पवन सिंह, मनोज तिवारी, उदित नारायण, गुंजन सिंह, अभिषेक सिंह, गोलू राजा, कल्लू, आकाश सिंह, अनुपमा यादव, मोनिका, अनुपमा यादव, हेमा पांडे और अर्चना तिवारी समेत कई हस्तियों को न्योता दिया गया है। इसके अलावा कई लोग दुबई से भी आ रहे हैं। दुबई से 6 मॉडल आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शादी में करीब 3 दर्जन बॉलीवुड हस्तियों को न्योता दिया गया है।