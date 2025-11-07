Hindustan Hindi News
वोटिंग का नजारा देख विदेशी मेहमान हुए हैरान, ऑस्ट्रेलिया के टॉम बोले- इतनी भीड़ में ऐसी शांति अद्भूत

Fri, 7 Nov 2025 06:39 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, अपूर्व वर्मा, पटना
Bihar Elections: बिहार में गुरुवार को मतदान के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया से आए टॉम और उनके संबंधी पहली बार बिहार चुनाव का नजारा देखने पहुंचे थे। आमतौर पर टीवी और सोशल मीडिया पर दिखने वाली चुनावी तस्वीरें उनके जेहन में थीं। लंबी-लंबी कतारें, शोर-शराबा और भीड़भाड़। लेकिन पटना में गुरुवार की सुबह उन्होंने जो देखा, वह उससे अलग था। सुबह जैसे-जैसे मतदान केंद्र खुलते गए, लोग घरों से निकलने लगे। न दुकानों का शोर, न ट्रैफिक की भीड़। सिर्फ मतदाता। टॉम इस बात से हैरान थे कि भीड़ होते हुए भी व्यवस्था संभली हुई थी और लोग शांति से मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे थे।

टॉम और उनके संबंधी ने पैदल ही कदमकुआं की ओर जाने का फैसला किया, ताकि आम लोगों के बीच जाकर वोटिंग का माहौल महसूस कर सकें। कदमकुआं के पास पहुंचते ही उन्हें एक और दिलचस्प दृश्य दिखा महिलाओं की लंबी कतारें। टॉम के संबधी ने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में भी महिलाएं वोट डालती हैं, लेकिन यहां महिलाओं की संख्या देखकर हम प्रभावित हुए’।

विदेशी प्रतिनिधियों ने बिहार चुनाव को देखा

भारत निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत बिहार के चुनाव को देखने आए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने विभिन्न जिलों में जाकर मतदान को देखा और मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। एक दल ने नालंदा जिले में चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया को देखा। फिलीपींस के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया को देखा। दक्षिण अफ्रीकी के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सोनपुर में चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली।

सहारा लेकर ही सही पर मतदान करने जरूर आए

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पटना ने गुरुवार को लोकतंत्र का उत्सव गरिमा के साथ मनाया। शहर के कई इलाकों में सबसे प्रेरक तस्वीरें उम्रदराज मतदाताओं की थीं। जिन पैरों में चलने की ताकत कम थी, जिन हाथों में हल्का कंपन था, उन हाथों ने ईवीएम का बटन दबाकर लोकतंत्र की ताकत साबित कर दी। सुबह से ही राजेंद्रनगर, कंकड़बाग, दानापुर, फुलवारी, अनीसाबाद और बाइपास क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर वृद्ध मतदाता अपने परिजनों के सहारे पहुंचते दिखे। कहीं बेटे ने पिता को व्हील चेयर पर बैठाकर लाया, तो कहीं पड़ोसियों ने मिलकर दादी को कार से बूथ तक पहुंचाया। बूथों के बाहर सहायता केंद्रों पर पुलिसकर्मियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। किसी को सहारा दिया, कोई वोटिंग कक्ष तक छोड़कर आया, तो किसी के हाथ में पानी की बोतल देकर हौसला बढ़ाया। 83 साल की मालती देवी ने कदमकुआं बुद्धमूर्ति तिब्बी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र के बूथ पर वोट डाला।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
