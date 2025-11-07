वोटिंग का नजारा देख विदेशी मेहमान हुए हैरान, ऑस्ट्रेलिया के टॉम बोले- इतनी भीड़ में ऐसी शांति अद्भूत

संक्षेप: Bihar Elections: ऑस्ट्रेलिया के टॉम और उनके संबंधी ने पैदल ही कदमकुआं की ओर जाने का फैसला किया, ताकि आम लोगों के बीच जाकर वोटिंग का माहौल महसूस कर सकें। कदमकुआं के पास पहुंचते ही उन्हें एक और दिलचस्प दृश्य दिखा महिलाओं की लंबी कतारें।

Bihar Elections: बिहार में गुरुवार को मतदान के दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया से आए टॉम और उनके संबंधी पहली बार बिहार चुनाव का नजारा देखने पहुंचे थे। आमतौर पर टीवी और सोशल मीडिया पर दिखने वाली चुनावी तस्वीरें उनके जेहन में थीं। लंबी-लंबी कतारें, शोर-शराबा और भीड़भाड़। लेकिन पटना में गुरुवार की सुबह उन्होंने जो देखा, वह उससे अलग था। सुबह जैसे-जैसे मतदान केंद्र खुलते गए, लोग घरों से निकलने लगे। न दुकानों का शोर, न ट्रैफिक की भीड़। सिर्फ मतदाता। टॉम इस बात से हैरान थे कि भीड़ होते हुए भी व्यवस्था संभली हुई थी और लोग शांति से मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे थे।

टॉम और उनके संबंधी ने पैदल ही कदमकुआं की ओर जाने का फैसला किया, ताकि आम लोगों के बीच जाकर वोटिंग का माहौल महसूस कर सकें। कदमकुआं के पास पहुंचते ही उन्हें एक और दिलचस्प दृश्य दिखा महिलाओं की लंबी कतारें। टॉम के संबधी ने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में भी महिलाएं वोट डालती हैं, लेकिन यहां महिलाओं की संख्या देखकर हम प्रभावित हुए’।

विदेशी प्रतिनिधियों ने बिहार चुनाव को देखा भारत निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत बिहार के चुनाव को देखने आए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने विभिन्न जिलों में जाकर मतदान को देखा और मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। एक दल ने नालंदा जिले में चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया को देखा। फिलीपींस के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया को देखा। दक्षिण अफ्रीकी के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सोनपुर में चुनाव एवं मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली।