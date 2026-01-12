Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsFollowing Mumbai model 5 expressways will built in Bihar land banks in every district Dilip Jaiswal explained plan
मुंबई की तर्ज पर बिहार में 5 एक्सप्रेस वे बनेंगे; हर जिले में लैंड बैंक; दिलीप जायसवाल ने बताया पूरा प्लान

संक्षेप:

मुंबई की तर्ज पर बिहार में भी 5 एक्सप्रेस वे बनेंगे। इसके अलावा हर जिले में लैंड बैंक और रोड एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। जो सड़कों की मरम्मत करेगी। जिसका मास्टर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसकी जानकारी पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी।

Jan 12, 2026 04:44 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, फारबिसगंज/अररिया
बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में मुंबई और पुणे की तर्ज पर पांच आधुनिक एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाएंगे। इसके लिए पूरे बिहार को कवर करने वाला एक मास्टर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बिहार की सड़कों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और लोगों को बेहतर व सुरक्षित यातायात सुविधा मिलेगी। सोमवार को फारबिसगंज स्थित बैंक्विट हॉल परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार सड़कों के रखरखाव के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि जैसे मरीज के इलाज के लिए एंबुलेंस होती है, वैसे ही अब “रोड एंबुलेंस” की व्यवस्था होगी, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत मरम्मत कराई जा सकेगी। जहां पुल-पुलिया की आवश्यकता होगी, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाएगा। डॉ. जायसवाल ने बताया कि पहले आबादी और वाहनों की संख्या कम होने के कारण सड़कों की चौड़ाई समान नहीं थी, लेकिन अब बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक को देखते हुए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फरवरी-मार्च से रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। इस नीति के तहत मोबाइल नंबर और फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकेगी और तय समय में उस पर कार्रवाई होगी। उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की योजना है। प्रत्येक जिले में 1000 से 2000 एकड़ तक भूमि चिन्हित की जाएगी, जिस पर कुल 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसका उद्देश्य बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने 2000 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क और एसीसी सीमेंट व जेके सीमेंट जैसे उद्योगों के जल्द शुभारंभ की भी बात कही। राजनीतिक सवालों पर जायसवाल ने कांग्रेस और महागठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं फारबिसगंज विधानसभा में भाजपा की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह हार आपसी असहयोग का परिणाम है और ऐसे लोगों को ईश्वर दंड देंगे।