गठबंधन धर्म का पालन करिए, ये 90 का दौर नहीं है; लालू को पप्पू यादव की नसीहत

संक्षेप: पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी चीफ लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। यह 1990-95 वाला दौर नहीं है। जहां आरजेडी कैंडिडेट हैं, वहां कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिए। ऐसे में राजद को जहां हमारे उम्मीदवार है, वहां कैंडिडेट वापस लें।

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों पर कलह जारी है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है। इस बीच पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आरजेडी चीफ लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। यह 1990-95 वाला दौर नहीं है। इंडिया अलायंस की मजबूती गठबंधन धर्म को निभाना है।

पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी सहयोगी दलों से अपील की है कि आपसी टकराव छोड़कर मिलजुलकर चुनाव लड़ें ताकि भाजपा को हराया जा सके। हम लोगों ने जहां-जहां राजद ने उम्मीदवार दिया है, वहां किसी को मैदान में नहीं उतारा। अब आरजेडी को भी चाहिए कि जहां हमारे प्रत्याशी हैं, वहां से अपने कैंडिडेट वापस लें।

पूर्णिया सांसद ने कहा कि जनता आगे है, हम लोग पीछे हैं। जनता अब इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को वोट देना चाहती है। ऐसे में आपसी मतभेद नुकसानदायक होगा। आपको बता दें लालगंज की सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने है। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को राजद ने प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने आदित्य कुमार को कैंडिडेट बनाया है। वहीं वैशाली में आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया।