Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfog will countine for three days in bihar weather cold
ठंड की दस्तक के बीच बिहार में तीन दिन तक कोहरे का अटैक, पटना में कैसा रहेगा मौसम

ठंड की दस्तक के बीच बिहार में तीन दिन तक कोहरे का अटैक, पटना में कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: Bihar Weather: न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आने के कारण लोगों को सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने के करण लोगों को ठंड का एहसास फिलहाल नहीं के बराबर हो रहा।

Sun, 16 Nov 2025 07:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार में ठंड ने दस्तक दी है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को हल्की ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि बिहार के एक-दो स्थानों पर अगले तीन दिनों के दौरान सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन, पटना में आसमान साफ रहेगा। इस बाबत मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज में और सबसे कम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस सासाराम में दर्ज किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में रही। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आने के कारण लोगों को सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने के करण लोगों को ठंड का एहसास फिलहाल नहीं के बराबर हो रहा।

शनिवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मालूम हो कि राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बिहार में युवाओं में दिखा जनसुराज का क्रेज, एक दर्जन सीटों पर यूं डाला प्रभाव
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Bihar Weather Update अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।