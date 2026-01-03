कोहरे ने रोकी रफ्तार; 8 फ्लाइट्स कैंसिल, 10 घंटे देरी से पटना पहुंची तेजस, कई ट्रेनें लेट

संक्षेप: घने कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 8 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं तेजस राजधानी 10 घंटे ज्यादा की देरी से पटना पहुंची, कुल 16 ट्रेनें लेट हुईं है। जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे के कारण ट्रेन और विमान परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को आठ विमान रद्द रहे। वहीं, 12310 तेजस राजधानी 10 घंटे 49 मिनट और 12394 संपूर्ण क्रांति 13 घंटे 40 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुंची।

जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की दिल्ली-पटना-दिल्ली, इंडिगो की कोलकाता-पटना-कोलकाता, हैदराबाद-पटना-हैदराबाद और दिल्ली-पटना-दिल्ली आने-जाने वाली विमान को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 17 विमानों का 3 घंटे तक की देरी से आगमन हुआ। वहीं 21 विमानों ने 3 घंटे 53 मिनट तक की देरी से उड़े।