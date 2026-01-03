कोहरे ने रोकी रफ्तार; 8 फ्लाइट्स कैंसिल, 10 घंटे देरी से पटना पहुंची तेजस, कई ट्रेनें लेट
घने कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 8 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं तेजस राजधानी 10 घंटे ज्यादा की देरी से पटना पहुंची, कुल 16 ट्रेनें लेट हुईं है। जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे के कारण ट्रेन और विमान परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को आठ विमान रद्द रहे। वहीं, 12310 तेजस राजधानी 10 घंटे 49 मिनट और 12394 संपूर्ण क्रांति 13 घंटे 40 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुंची।
जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की दिल्ली-पटना-दिल्ली, इंडिगो की कोलकाता-पटना-कोलकाता, हैदराबाद-पटना-हैदराबाद और दिल्ली-पटना-दिल्ली आने-जाने वाली विमान को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 17 विमानों का 3 घंटे तक की देरी से आगमन हुआ। वहीं 21 विमानों ने 3 घंटे 53 मिनट तक की देरी से उड़े।
तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के अलावा 22362 अमृत भारत 9 घंटे 12 मिनट, 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस 6 घंटे 14 मिनट, 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 5 घंटे 1 मिनट, 20802 मगध एक्सप्रेस 5 घंटे 47 मिनट, 12392 श्रमजीवी एक्सप्रेस 55 मिनट की देरी से पहुंची। कुल 16 ट्रेनों का देरी से परिचालन हुआ। जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कईयों ने तो यात्रा रदद् कर दी। और सैकड़ों यात्रियों को स्टेशन पर ही ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा।