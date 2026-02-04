Hindustan Hindi News
Bihar Weather: fog in day and cold in night imd predicts rain in bihar weather
Bihar Weather: दिन में कोहरा और रात में ठंड, बारिश की भी संभावना; बिहार में मौसम का हाल

Bihar Weather: दिन में कोहरा और रात में ठंड, बारिश की भी संभावना; बिहार में मौसम का हाल

संक्षेप:

Bihar Weather: बुधवार को मौसम पूर्वानुमान में विभाग ने बिहार के उत्तरी एवं दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में एक या दो स्थानों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकता है।

Feb 04, 2026 07:40 am IST Nishant Nandan
Bihar Weather: बिहार में मौसम खूब रंग बदल रहा है। यहां सुबह-सुबह लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है। इसके बाद दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिल रही है और लोगों को राहत मिल रही है। शाम के वक्त कुछ जिलों में ठंडी पछुआ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से लोगों को रात के वक्त फिर हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। इसके अलावा सुबह के वक्त कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि, ज्यादातर जिलों में फरवरी के पहले हफ्ते में ही धूप तीखी हो चली है और धूप में गर्मी का अनुभव हो रहा है।

बुधवार को मौसम पूर्वानुमान में विभाग ने बिहार के उत्तरी एवं दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में एक या दो स्थानों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों के एक या दो स्थानों र हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि शेष भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

गुरुवार के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि बिहार के उत्तरी भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में सुबह के समय घने स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। जबकि शेष हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है।

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले एक-दो दिनों के दौरान बिहार में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है। इसके अलावा अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
