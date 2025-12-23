Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में कोहरा और सर्दी कब तक सताएगी, कहां शीत दिवस जैसे हालात; मौसम का हाल

संक्षेप:

Bihar Weather: मंगलवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी एवं उत्तर-मध्य भागों के कुछ स्थानों मे घना कोहरा एवं शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-मध्य भाग के कुछ स्थानों मे शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है।

Dec 23, 2025 07:14 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather: कोहरे के कहर और पछुआ हवा चलने से सोमवार को भी अधिकतर जिलों में कड़ाके की सर्दी की स्थिति बनी रही। राज्य के छह जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। इससे दक्षिण बिहार के इन जिलों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आयेगी। दिन में धूप निकलेगा, पर रात में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। सोमवार को दक्षिण बिहार के ज्यादातर शहरों में चार-पांच दिनों के बाद दिन में धूप निकली।

लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण लोग ठिठुरते रहे। सोमवार को नालंदा जिले का राजगीर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। गया जी का तापमान भी गिरा। यहां सूबे में सबसे कम दृश्यता सुबह के समय 50 मीटर दर्ज किया गया।‌ मंगलवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी एवं उत्तर-मध्य भागों के कुछ स्थानों मे घना कोहरा एवं शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-मध्य भाग के कुछ स्थानों मे शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है।

प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान सुबह में घने से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे-वैसे धूप निकलेगी। इसी कारण अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 6.6 से 12.7 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 15.3 से 20.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

पटना में पांच दिनों के बाद निकली धूप, थोड़ी राहत

राजधानी में पांच दिनों के बाद सोमवार को धूप निकली। लेकिन पछुआ हवा से राहत नहीं मिली। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को भी सुबह में हरा और दिन में धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी के न्यूनतम तापमान में सोमवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में 2.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 18.9 और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
