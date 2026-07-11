चारा घोटाला के जनक का बेटा आपका मंत्री है; बांकीपुर में कैंडिडेट बदलने पर राजद ने भाजपा की खिल्ली उड़ाई

बांकीपुर सीट पर कैंडिडेट बदलने पर आरजेडी ने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी नेता अभिषेक बंटी के माता-पिता का चारा घोटाला से नाता होने की बात कह रहे हैं। जबकि चारा घोटाला के जनक रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश सम्राट सरकार में मंत्री हैं।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कैंडिडेट बदले जाने पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तंज कसा है। राजद ने दावा किया कि बीजेपी ने बांकीपुर से नामांकन कर चुके अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के माता-पिता के चारा घोटाले में शामिल होने के बाद उन्हें हटाकर नीरज कुमार सिन्हा के रूप में एक 'डमी' प्रत्याशी दिया है। लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी ने बंटी के बहाने सम्राट चौधरी सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री नीतीश मिश्रा को निशाने पर ले लिया। आरजेडी ने कहा कि चारा घोटाला के जनक रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा एनडीए सरकार में दो विभागों के मंत्री हैं।

आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शनिवार को साझा किए गए एक पोस्ट में यह टिप्पणी की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हैसियत बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और उन पर शिक्षा में फर्जीवाड़े और हत्या के केस में आरोपी होने का दावा किया।

बीजेपी का प्रशांत किशोर को वॉकओवर- आरजेडी आरजेडी ने दावा किया कि बांकीपुर में कैंडिडेट बदले जाने के बाद एनडीए के घटक दल और बिहार बीजेपी के वरीय नेता अब खुलेआम कह रहे हैं कि दिल्ली के 'बड़े नेताओं' ने 'कमजोर कैंडिडेट' देकर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को वॉकओवर देना चाहते हैं।

बीजेपी ने नामांकन के बाद बदला कैंडिडेट दरअसल, पटना शहर की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने 9 जुलाई को एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन कर दिया। हालांकि, इसके अगले ही दिन 10 जुलाई को अचानक अभिषेक ने पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही बीजेपी ने नए उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया।

बांकीपुर में बीजेपी ने क्यों बदला कैंडिडेट? नामांकन के बाद कैंडिडेट बदले जाने से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। आरजेडी समेत अन्य विरोधी दल बीजेपी को घेर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के माता और पिता का बहुचर्चित चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है। अभिषेक को इस मामले में सजा हो चुकी है। बताया गया कि पार्टी के आला नेताओं को नामांकन के बाद यह जानकारी मिली, तो आगामी चुनाव में नुकसान होने के डर से कैंडिडेट को बदल दिया गया। हालांकि, बीजेपी की ओर से आधिकारिक रूप से इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नीरज सिन्हा के चेहरे के साथ प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं।