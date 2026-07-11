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चारा घोटाला के जनक का बेटा आपका मंत्री है; बांकीपुर में कैंडिडेट बदलने पर राजद ने भाजपा की खिल्ली उड़ाई

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर सीट पर कैंडिडेट बदलने पर आरजेडी ने भाजपा पर तीखा तंज कसा है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी नेता अभिषेक बंटी के माता-पिता का चारा घोटाला से नाता होने की बात कह रहे हैं। जबकि चारा घोटाला के जनक रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश सम्राट सरकार में मंत्री हैं।

चारा घोटाला के जनक का बेटा आपका मंत्री है; बांकीपुर में कैंडिडेट बदलने पर राजद ने भाजपा की खिल्ली उड़ाई

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कैंडिडेट बदले जाने पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तंज कसा है। राजद ने दावा किया कि बीजेपी ने बांकीपुर से नामांकन कर चुके अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के माता-पिता के चारा घोटाले में शामिल होने के बाद उन्हें हटाकर नीरज कुमार सिन्हा के रूप में एक 'डमी' प्रत्याशी दिया है। लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी ने बंटी के बहाने सम्राट चौधरी सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री नीतीश मिश्रा को निशाने पर ले लिया। आरजेडी ने कहा कि चारा घोटाला के जनक रहे जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा एनडीए सरकार में दो विभागों के मंत्री हैं।

आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शनिवार को साझा किए गए एक पोस्ट में यह टिप्पणी की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की हैसियत बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला और उन पर शिक्षा में फर्जीवाड़े और हत्या के केस में आरोपी होने का दावा किया।

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बीजेपी का प्रशांत किशोर को वॉकओवर- आरजेडी

आरजेडी ने दावा किया कि बांकीपुर में कैंडिडेट बदले जाने के बाद एनडीए के घटक दल और बिहार बीजेपी के वरीय नेता अब खुलेआम कह रहे हैं कि दिल्ली के 'बड़े नेताओं' ने 'कमजोर कैंडिडेट' देकर जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को वॉकओवर देना चाहते हैं।

बीजेपी ने नामांकन के बाद बदला कैंडिडेट

दरअसल, पटना शहर की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने 9 जुलाई को एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन कर दिया। हालांकि, इसके अगले ही दिन 10 जुलाई को अचानक अभिषेक ने पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही बीजेपी ने नए उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया।

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बांकीपुर में बीजेपी ने क्यों बदला कैंडिडेट?

नामांकन के बाद कैंडिडेट बदले जाने से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। आरजेडी समेत अन्य विरोधी दल बीजेपी को घेर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के माता और पिता का बहुचर्चित चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है। अभिषेक को इस मामले में सजा हो चुकी है। बताया गया कि पार्टी के आला नेताओं को नामांकन के बाद यह जानकारी मिली, तो आगामी चुनाव में नुकसान होने के डर से कैंडिडेट को बदल दिया गया। हालांकि, बीजेपी की ओर से आधिकारिक रूप से इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नीरज सिन्हा के चेहरे के साथ प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं।

बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग, प्रशांत किशोर भी मैदान में

बिहार की चर्चित बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा और नतीजे 3 अगस्त को जारी होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। नितिन खुद यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे। उपचुनाव में बीजेपी के सामने आरजेडी की रेखा गुप्ता के अलावा जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर चुके हैं। इससे बांकीपुर में चुनावी जंग त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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