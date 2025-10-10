बूथ प्रबंधन पर फोकस, जनसंपर्क पर जोर; नीतीश ने जदयू कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से सभी सीटों को लेकर विशेष रणनीति बनाने और बूथ प्रबंधन पर ध्यान फोकस करने को कहा। स्थानीय कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान चलाते रहने को कहा गया है।

Bihar Election: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आवास पर हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के अलावा केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधानपार्षद संजय गांधी, ललन सर्राफ भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के साथ-साथ संभावित सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी।

सभी 45 विधायकों के कामकाज को लेकर आंतरिक सर्वेक्षण पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से सभी सीटों को लेकर विशेष रणनीति बनाने और बूथ प्रबंधन पर ध्यान फोकस करने को कहा। स्थानीय कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान चलाते रहने को कहा गया है। जदयू फिलहाल एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भाजपा की बातचीत और उनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

जदयू ने भाजपा से पहले सहयोगी दलों लोजपा (आर), हम (से) और रालोमो से सीट बंटवारे पर सहमति बनाने को कहा है। सहयोगी दलों के साथ बातचीत होने के बाद जदयू और भाजपा के बीच सीटों को लेकर अंतिम बातचीत होगी। माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में सबकुछ तय हो जाएगा।

2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर फाइट किया लेकिन, मात्र 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। नीतीश कुमार सीएम तो बन गए पर विधायकों की संख्या को लेकर पूरे पांच साल जेडीयू की चिंता बनी रही। 2025 के इलेक्शन में जेडीयू पिछली स्थिति को करना चाहती है। इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। फिर से एनडीए की सरकार बनाने के साथ जेडीयू खुद को मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।