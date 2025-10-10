Focus on booth management, emphasis on public relations Nitish gives JDU workers a big target बूथ प्रबंधन पर फोकस, जनसंपर्क पर जोर; नीतीश ने जदयू कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFocus on booth management, emphasis on public relations Nitish gives JDU workers a big target

बूथ प्रबंधन पर फोकस, जनसंपर्क पर जोर; नीतीश ने जदयू कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से सभी सीटों को लेकर विशेष रणनीति बनाने और बूथ प्रबंधन पर ध्यान फोकस करने को कहा। स्थानीय कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान चलाते रहने को कहा गया है।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोFri, 10 Oct 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
बूथ प्रबंधन पर फोकस, जनसंपर्क पर जोर; नीतीश ने जदयू कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा टारगेट

Bihar Election: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आवास पर हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के अलावा केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, विधानपार्षद संजय गांधी, ललन सर्राफ भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के साथ-साथ संभावित सीटों को लेकर विस्तार से चर्चा की गयी।

सभी 45 विधायकों के कामकाज को लेकर आंतरिक सर्वेक्षण पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से सभी सीटों को लेकर विशेष रणनीति बनाने और बूथ प्रबंधन पर ध्यान फोकस करने को कहा। स्थानीय कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान चलाते रहने को कहा गया है। जदयू फिलहाल एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भाजपा की बातचीत और उनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस ने नीतीश सरकार की चार्जशीट निकाली, गहलोत बोले- बिहार से तय होगा भविष्य
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जदयू ने भाजपा से पहले सहयोगी दलों लोजपा (आर), हम (से) और रालोमो से सीट बंटवारे पर सहमति बनाने को कहा है। सहयोगी दलों के साथ बातचीत होने के बाद जदयू और भाजपा के बीच सीटों को लेकर अंतिम बातचीत होगी। माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में सबकुछ तय हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:प्रशांत के निशाने पर नीतीश, लालू या BJP; जन सुराज की सूची से किसे होगी परेशानी?
ये भी पढ़ें:नीतीश कुमार का आखिरी दांव, मुफ्त की योजनाओं का जोर; बिहार चुनाव के 4 बड़े फैक्टर

2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर फाइट किया लेकिन, मात्र 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। नीतीश कुमार सीएम तो बन गए पर विधायकों की संख्या को लेकर पूरे पांच साल जेडीयू की चिंता बनी रही। 2025 के इलेक्शन में जेडीयू पिछली स्थिति को करना चाहती है। इसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। फिर से एनडीए की सरकार बनाने के साथ जेडीयू खुद को मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव के ऐलान के बाद JDU में हलचल तेज, CM नीतीश ने पार्टी नेताओं को बुलाया
ये भी पढ़ें:चुनाव के ऐलान से पहले दौड़ी पटना मेट्रो; आज नीतीश चढ़े, पैसेंजर कल से सफर करेंगे
ये भी पढ़ें:बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा, नीतीश के मंत्री का चुनाव आयोग से दो टूक

2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के 12 प्रत्याशी जीत दर्ज कर सदन में पहुंच गए। केंद्र सरकार के गठन में उनकी बड़ी भूमिका है। इससे जेडीयू को बूस्टर डोज मिला। जदयू उसे बेस बनाकर आगे की रणनीति बना रही है।