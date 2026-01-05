दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर JCB से फूलों की बारिश; गोपालगंज में उमड़े सनातनी, मंत्री अशोक चौधरी भी पहुंचे

संक्षेप: दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंच चुका है। जहां श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। इस दौरान जेसीबी से फूलों की बारिश की गई। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी पूजा-अर्चना की। अयोध्या से भी साधु-संत पहुंचे और जलाभिषेक किया।

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से करीब एक महीने पहले रवाना हुआ था। जो अब बिहार के गोपालगंज पहुंचा हुआ है। इस दौरान पूरा क्षेत्र शिवभक्ति में डूबा दिखा। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के नारे गूंजे। इस दौरान जेसीबी से शिवलिंग पर फूलों की बारिश की गई। वहीं शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूध से जलाभिषेक किया गया। इस दौरान नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पटना महावीर मंदिर के सचिव सायन कुणाल सहित बड़ी संख्या में संत-महात्मा मौजूद रहे। अयोध्या से भी संतों की टोली गोपालगंज पहुंची है। जिन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न की।

मंत्री अशोक चौधरी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि पूर्वी चंपारण में महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा निर्मित किए जा रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाले विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के गोपालगंज में दर्शन एवं पूजा का पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ। महादेव से यही प्रार्थना है कि वे हमारे बिहार को सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण रखें।

आपको बता दें गोपालगंज के रास्ते मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया के लिए प्रस्थान करेगा। पूर्वी चंपारण स्थित कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया के विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने के लिए महाबलीपुरम से 21 नवंबर को रवाना किया गया था, और तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के सीमा गोपालगंज पहुंच गया है। एक दिन विश्राम के बाद शिवलिंग गोपालगंज के बलथरी के लिए रवाना होगा।

शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में दस साल से हो रहा था। 33 फीट का शिवलिंग एक ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से निर्मित है। सड़क मार्ग से इसे 21 नवंबर को महाबलीपुरम से 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया था। एसीईओ श्री मिश्रा ने बताया कि 17 जनवरी को यह शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित हो जाएगा। उस दिन शिवलिंग की पीठ पूजा होगी। पीठ पूजन, हवन के बाद शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा बाद में होगी।