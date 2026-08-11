बिहार :सावन में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जुटे भक्तों पर पहली बार हुई पुष्पवर्षा, हर-हर महादेव से गूंजा माहौल

सावन में बाबा गरीबनाथ मंदिर पर पहली बार फूलों की बारिश की गई है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जुटे भक्तों पर पुष्पवर्षा के दौरान नजारा अद्भुत था। भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखे।

सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ के भक्त उनकी भक्ति में लीन हैं। सड़क पर कांवरियां नजर आ रहे हैं और माहौल भक्तिमय है। इस बीच सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर और अजगैवीनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। यह पहला मौका था जब बाबा गरीबनाथ की धरती पर आसमान से फूलों की बारिश की गई। पर्यटन विभाग की ओर से यह व्यवस्था की गई थी। सोमवार की सुबह करीब 8:45 से नौ बजे तक हेलीकॉप्टर मंदिर परिसर के ऊपर से फूलों की बारिश करता रहा।

इस अद्भुत क्षण को देखने और अपने मोबाइल में कैद करने के लिए आसपास के घरों की छतों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। वहीं, बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास डीएम कुमार गौरव, एसएसपी कांतेश मिश्रा, डीपीआरओ लोकेश कुमार झा और एसडीओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुष्पवर्षा के दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक समेत अन्य पुजारी शंख घ्वनि से तो श्रद्धालुओं की भीड़ ने बाबा के जयकारे लगाकर लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे।

तीसरी-चौथी सोमवारी को भी होगी पुष्पवर्षा बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वाराणसी से पांच क्विंटल गेंदा-गुलाब के फूलों की पत्तियां मंगवाई गई थी। हेलीकॉप्टर ने पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर के लिए उड़ान भरा था। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम पर पुष्पवर्षा कर हेलीकॉप्टर लौट गया। मंत्री ने बताया कि बाबा गरीबनाथ की धरती पर सावन की पवित्र सोमवारी पर पुष्पवर्षा मुजफ्फरपुर ही नहीं इसे पूरे देश में लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सराहना की। उन्होंने बताया कि पुष्पवर्षा आगे भी जारी रहेगी। तीसरी और चौथी सोमवारी पर भी सुबह में हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई जाएगी।

दूसरी सोमवारी पर तीन लाख ने किया जलाभिषेक सावन की दूसरी सोमवारी पर करीब तीन लाख कांवरियों और श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। रविवार की दोपहर दो बजे से सोमवार की रात आठ बजे तक अनवरत 30 घंटे जलाभिषेक का दौर चलता रहा। मंदिर प्रशासन के अनुसार, करीब सवा लाख साधारण कांवरिया, 80 हजार से अधिक डाक बम, 40 हजार बाइक व अन्य वाहन से पहलेजा से लेकर आने वाले कांवरियों ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा 50 हजार से अधिक श्रद्धालु भी जलाभिषेक के लिए पहुंचे।