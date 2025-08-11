बेगूसराय में बाढ़ का कहर; मां-बेटी समेत 7 लोगों की डूबने से मौत, सैकड़ों घरों में घुसा पानी

शाम्हो जिला पार्षद अमित कुमार ने बताया कि प्रखंड के धनहा गांव के वार्ड छह के निवासी कुंदन कुमार के सात वर्षीय बेटी नहाने के क्रम में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसकी मां वंदना कुमारी पानी मे कूद पड़ी। लेकिन, पानी ज्यादा होने के कारण दोनों मां-बेटी पानी मे डूब गई।

बेगूसराय जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में डूबने से मां-बेटी समेत सात लोगों की मौत हो गई। शाम्हो प्रखंड क्षेत्र में मां-बेटी व युवक की मौत हो गई जबकि बछवाड़ा में दो, साहेबपुरकमाल, मटिहानी व बरौनी प्रखंड क्षेत्र में एक-एक व्यक्ति की जान बाढ़ के पानी में डूबने से चली गई। बताया गया है कि शाम्हो प्रखंड के धनहा गांव के वार्ड छह के निवासी कुंदन कुमार के सात वर्षीय बेटी नहाने के क्रम में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसकी मां वंदना कुमारी पानी मे कूद पड़ी। लेकिन, पानी ज्यादा होने के कारण दोनों मां-बेटी पानी में डूब गईं। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का शव बाहर निकाला गया।

वहीं, अकबरपुर बरारी पंचायत के बिजुलिया ग्राम के वार्ड नौ के निवासी श्याम सुंदर सिंह के 30 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार भी बाढ़ के पानी में डूब गए। बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में रविवार को दादुपुर पंचायत के वार्ड संख्या- 14 श्रवण टोल में बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान श्रवण टोल, वार्ड संख्या-14 निवासी महेंद्र यादव के 38 वर्षीय पुत्र अशोक यादव के रूप में की गई है। दूसरी तरफ चमथा दियारे के विद्यापति नगर सीमावर्ती क्षेत्र स्थित मऊ अखाड़ा घाट पर गंगा बाया नदी में स्नान के दौरान एक युवक डूब गया। उसकी पहचान तेघड़ा निवासी रामचंद्र साह के 35 वर्षीय पुत्र संजय साह के रूप में की गई है।

मटिहानी प्रखंड के रामदीरी भवानंदपुर टोला निवासी 86 वर्षीय जगदीश सिंह की मौत गंगा नदी की बाढ़ के पानी में डूबने से रविवार की सुबह हो गई। साहेबपुरकमाल प्रखंड क्षेत्र की समस्तीपुर पंचायत के सलेमाबाद दियारा गांव में रविवार को गंगा नदी की बाढ़ के पानी में डूबने से सलेमाबाद निवासी मुन्ना यादव की नातिन व मथार दियारा निवासी रामकृपाल यादव की पुत्री दो वर्षीया अंजलि कुमारी की मौत हो गई। बरौनी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चकिया थाना क्षेत्र के रुपनगर गांव के समीप रविवार को गंगा स्नान के दौरान डूबने से सिमरिया-दो पंचायत के रुपनगर गांव के वार्ड सं. 05 निवासी भुखन पासवान के 21 वर्षीय पुत्र गौतम पासवान की मौत है।

शाम्हो प्रखंड में बाढ़ की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है। रविवार को दो अलग अलग घटना में मां-बेटी और एक युवक समेत तीन लोगों की बाढ़ के पानी मे डूबने से मौत हो गई। शाम्हो जिला पार्षद अमित कुमार ने बताया कि प्रखंड के धनहा गांव के वार्ड छह के निवासी कुंदन कुमार के सात वर्षीय बेटी नहाने के क्रम में डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसकी मां वंदना कुमारी पानी मे कूद पड़ी।