भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, स्कूल-घर सब जलमग्न; मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर
बिहार में गंगा नदी उफान पर है। भागलपुर में बीते कुछ दिनों से गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में जमा हुआ है। शहर के कई घर, प्रशासनिक भवनों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मुंगेर जिले में भी गंगा नदी गुरुवार को खतरे के निशान के ऊपर चली गई है।
बिहार के भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी अकबरनगर, नाथनगर, सबौर के निचले हिस्से में कई घरों में प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पानी का दबाव सबौर में इंग्लिश ब्रह्मस्थान के पास एनएच 80 के डायवर्जन पर बरकरार है। गाड़ियां धीमी रफ्तार में गुजर रही है।
बाढ़ का पानी कुरपट, परघड़ी, लैलख, बैजलपुर, शिवायडीह, अमदाड़ आदि जगहों में फैल रहा है। अकबरनगर के किसनपुर गांव में सड़कों पर पानी है। गांव जलमग्न हो गया है। रिंगबांध के ऊपर से पानी निकल रहा है। मध्य विद्यालय श्रीरामपुर, खुटाहा मिडिल स्कूल में बाढ़ का पानी घुस गया है।
भागलपुर के शहरी क्षेत्र में भी पानी बढ़ रहा है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन समेत कई अधिकारियों के फ्लैट तक पानी आ गया है। आदमपुर मोहल्ले के निचले भाग में भी पानी भर रहा है। सीएमएस स्कूल का प्रांगण भी डूब गया है।
मुंगेर में गंगा डेंजर लेवल के पार, आश्रय स्थल में पहुंचने लगे लोग
जिले में गुरुवार सुबह गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। डेंजर लेवल 39.33 मीटर से गंगा 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में लोगों के बीच त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। जान माल की सुरक्षा को लेकर प्रभावित लोग आश्रय स्थल के साथ ही अपने सगे संबंधियों के यहां पहुंचना शुरू कर दिया है।
उच्च विद्यालय नौवागढ़ी में कई परिवार अपने बच्चों संग शरण ले लिए हैं। अन्य आश्रय स्थलों पर भी प्रभावित लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे तक प्रशासनिक स्तर पर प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी।
मुंगेर जिले के 6 प्रखंडों की लगभग 25000 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। सदर प्रखंड तथा बरियारपुर के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है।