Flood like situation in Kishanganj Graveyard submerged in Kanakayi river half a dozen houses also submerged किशनगंज में बाढ़ जैसे हालात; कनकई नदी में समाया कब्रिस्तान, आधा दर्जन घर भी विलीन, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFlood like situation in Kishanganj Graveyard submerged in Kanakayi river half a dozen houses also submerged

किशनगंज में बाढ़ जैसे हालात; कनकई नदी में समाया कब्रिस्तान, आधा दर्जन घर भी विलीन

किशनगंज जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कनकई नदी का कटाव से करीब आधा दर्जन परिवारों का घर नदी में विलीन हो गया है। कब्रिस्तान, सहित दर्जनों एकड़ बसोबास की भूमि नदी में समा चुका है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, दिघलबैंक, किशनगंजFri, 8 Aug 2025 05:41 PM
share Share
Follow Us on
किशनगंज में बाढ़ जैसे हालात; कनकई नदी में समाया कब्रिस्तान, आधा दर्जन घर भी विलीन

किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत के बालुबारी गांव के पास शुक्रवार को कनकई नदी का कटाव से करीब आधा दर्जन परिवारों का घर नदी में विलीन हो गया है। वहीं पिछले दो दिनों से जारी नदी कटाव में कब्रिस्तान, सहित दर्जनों एकड़ बसोबास कि भूमि नदी में समा चुका है। नदी कटाव लगातार जारी है। बाबजूद अबतक किसी भी प्रकार का कटावरोधी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। शुक्रवार को जारी तेज कटाव के डर से बालुबारी गांव के दर्जनों घरों पर लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गांव के करीब डेढ़ दर्जन से अधिक परिवार अपने हाथों से हीं अपने घरों को तोड़ कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं।

वर्षों से तिनका-तिनका जोड़कर अपने घर को संजोने के बाद जब उसे अपने हीं हाथों उजाड़कर कहीं विस्थापितों कि जिंदगी जीने के लिए जाना परे तो इसका दर्द कितना अधिक होता है यह एकबार फिर से शुक्रवार को पत्थरघट्ठी पंचायत के बालुबारी गांव में देखने को मिला। जब गांव के ही तमसुद्दीन, सफीक, मोहम्मद गुनी,जाकीर हुसैन, सत्तार ,मोहम्मद आलम सहित दर्जनों लोग कनकई नदी के कहर से बचने के लिए एक एक कर अपने घर को तोड़कर विस्थापित हो रहे थे। जबकि पास खड़े अमीर हुसैन और समीरूद्दीन को तो घर को हटाने का भी समय नहीं मिला और देखते हीं देखते उनका सबकुछ नदी में समा गया।

ये भी पढ़ें:बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा; फरक्का बराज के सभी 108 गेट खोले गए
ये भी पढ़ें:भागलपुर में उफान पर गंगा; सड़क से लेकर कॉलेज-पार्क पानी में डूबे, अलर्ट जारी
ये भी पढ़ें:उफान पर गंगा नदी, प्रयागराज से भागलपुर तक कई जिलों पर बाढ़ का खतरा

लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार को जब अचानक से कनकई नदी ने बालुबारी गांव के पूर्वी छोड़ पर कटाव तेज कर दिया तो लोगों को समझ में आने लगा था कि कनकई नदी के निशाने पर इसबार -बालुबारी गांव आ गया है और आननफानन में लोगों ने सभी संबंधित पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से अविलंब मदद की गुहार लगाई । लेकिन किसी ने भी समय रहते बालुबारी गांव कि सुध नहीं ली और देखते हीं देखते केवल दो दिनो के अंदर आधे दर्जन घर, दर्जनों एकड़ कृषि भूमि,सैकड़ों कि संख्या में पेड़ पौधे सहित करीब दश कट्ठे में फैला गांव का एक मात्र कब्रिस्तान कनकई नदी में समा चुका है और अब बारी शेष बचे लोगों के भिट्टाबाड़ी का है। लोग अपने अपने समानों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में बेरहम हुई गंगा नदी की बाढ़, भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार; 3 की मौत

नदी के रूख को देखते हुए दो दिन पहले हीं हिन्दुस्तान अखबार ने बालुबारी गांव के पास तेज कटाव होने को लेकर आशंका जताया था। लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी किसी वरीय पदाधिकारी या जल निस्सरण विभाग ने बालुबारी पत्थरघट्ठी का खोज खबर तक नहीं लिया। नतीजा सामने है और समय रहते जब कटावरोधी कार्य नहीं किया जाय तो विस्थापन लोगों कि मजबूरी बन जाती है। इसबार भी यही हुआ है। शुक्रवार को लोगों द्वारा त्राहिमाम खबर भेजने के बाद अंचलाधिकारी दिघलबैंक द्वारा संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मी को मौके पर भेजा गया है और वे विस्थापितों व प्रभावितों कि सूची बना रहे हैं।