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Bihar Flood: दर्जनों घर नदी में समा गए, कई मकान कटाव की जद में; बिहार के सहरसा में कोसी का सितम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सलखुआ, सहरसा
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Bihar Flood: सहरसा नदी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। उटेशरा पंचायत के पीपरा गांव के वार्ड 11 व 12 में कोसी नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। जलस्तर में उतार- चढ़ावसे नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है।

Bihar flood
बिहार के सहरसा जिले में कोसी नदी ने कहर बरपाया है। (सांकेतिक तस्वीर)

Bihar Flood: बिहार में कोसी नदी सितम ढाहने लगी है। सहरसा जिले में कोसी नदी ने कई लोगों को प्रभावित किया है। सहरसा जिले में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर उटेशरा पंचायत के पीपरा गांव के वार्ड 11 व 12 में कोसी नदी का कटाव लगातार भयावह होता जा रहा है। जलस्तर में उतार- चढ़ावसे नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। बीते दो-तीन दिनों में दर्जनों परिवारों के घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई अन्य मकान कटाव की जद में हैं। प्रभावित परिवार खेतों में अस्थायी आशियाना बनाकर रहने को विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चंदेश्वरी यादव, बिनो यादव, सुधीर यादव, पंकज यादव, अखिलेश यादव, दिलीप यादव, वीरेंद्र यादव, रंजीत रजक समेत कई परिवारों के घर नदी में विलीन हो चुके हैं।

उपजाऊ कृषि भूमि भी लगातार कट रही है ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2014 में मियाजागिर, कमराडीह और पीपरा गांव भीषण कटाव से उजड़ चुके थे। बाद में नदी की धारा बदलने पर लोगों ने दोबारा घर बसाए, लेकिन अब वही स्थिति फिर सामने है।मुखिया अनिल कुमार यादव उर्फ महंथ ने जिला प्रशासन व जल संसाधन विभाग से तत्काल स्थायी कटावरोधी कार्य शुरू कराने तथा विस्थापित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। सीओ रवि कुमार ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा पात्र परिवारों के लिए मुआवजे की अनुशंसा की जाएगी।

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जलस्तर बढ़ते ही सात पंचायतों का संपर्क प्रभावित

नेपाल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से 1.75 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी किनारे बसे गांवों और तटबंध के भीतर स्थित सात पंचायतों में फिर से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक सरकारी नाव परिचालन या कोई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। इसका लाभ उठाकर निजी नाविक यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं। मुख्य धारा और उपधाराओं में पानी बढ़ने से दैनिक जीवन भी प्रभावित होने लगा है।

कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी

नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता बढ़ने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार हल्की बढ़ोतरी दर्ज किया गया। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोसी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। कोशी नदी के डिस्चार्ज अभी सामान्य स्थिति में है। कोसी बराज नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंगलवार को सुबह आठ बजे बराज पर 1,70,105 क्यूसेक जलप्रवाह बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया।

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जो दोपहर 12 बजे 1,83,875 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया । शाम 4 बजे 1,83,875 क्यूसेक स्थिर क्रम में दर्ज किया गया । वहीं बराहक्षेत्र में जलप्रवाह सुबह 8 बजे 1,37,375 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे 1,44,200 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज हुआ, जबकि शाम 4 बजे तक घटते क्रम में 1,42,250 क्यूसेक दर्ज किया गया।

कोशी पश्चिमी नहर को मंगलवार को सिंचाई के लिए 3700 क्यूसेक पानी दी गई । जबकि कोशी मुख्य नगर में कोशी मेचि लिंक परियोजना निर्माण कार्य हेतु पानी की आपूर्ति बंद है। कोशी नदी के जानकार बताते हैं की नदी बढ़ते डिस्चार्ज पर कटाव नहीं करती है। कोशी नदी अपने स्वभाव के हिसाब से डिस्चार्ज के घटते क्रम में कटाव करती है।

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मुख्य अभियंता ई. संजीव शैलेश, अधीक्षण अभियंता संजय कुमार एवं कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। विभाग ने 24 घंटे पेट्रोलिंग और अभियंताओं की तैनाती सुनिश्चित करते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक बाढ़ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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