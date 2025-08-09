Flood in Bihar: गंगा उफान पर, भागलपुर में एनएच-80 पार; खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय में स्थिति गंभीर

भागलपुर के आलावे लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर होने लगी है। खगड़िया जिले में गंगा और गंडक उफान पर है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर से पूर्वी बिहार के गंगा किनारे बसे जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने लगी है। शुक्रवार से भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले एनएच-80 पर आवागमन प्रभावित हो गया है। सबौर-कहलगांव के बीएच एनएच के डाइवर्जन में सीपेज के कारण भारी वाहनों के परिचालन पर सीओ ने रोक लगा दी है। वहीं पश्चिम की ओर भागलपुर-सुल्तानगंज के बीच भवनाथपुर में एनएच-80 पर गंगा का पानी आर-पार हो गया है।

इधर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर होने लगी है। खगड़िया जिले में गंगा और गंडक उफान पर है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी का पानी एनएच 31 तक पहुंच गया है। निचले इलाके से लोग एनएच पर शरण लेने लगे हैं। शहर के लोहिया नगर व कृष्णापुरी मोहल्ले में भी पानी प्रवेश कर गया है। कटिहार जिले में नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कुरसेला, बरारी, मनिहारी और अमदाबाद के दो दर्जन से अधिक गांवों में नदी का पानी फैल गया है।

गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी शुक्रवार को गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी रहने से लोगों की परेशानी काफी बढ गयी है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय नवगछिया से मिली जानकारी के अनुसार मदरौनी में कोसी नदी खतरे के निशान 31.48 मीटर से चार सेंटीमीटर ऊपर 31.52 मीटर पर बह रही है, जबकि गंगा नदी इस्माईलपुर-बिंद टोली में शुक्रवार की शाम को उच्चतम जहाज 33.50 मीटर से 25 सेंटीमीटर नीचे अर्थात 33.25 सेंटीमीटर पर बह रही है। मुख्य अभियंता ईं. अनवर जमील ने बताया कि 24 घंटे निगरानी का निर्देश दिया गया है।

लगातार बारिश और गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण पीरपैंती प्रखंड का दियारा क्षेत्र चारों ओर बाढ़ के पानी से घिर गया है। केवल कुछ ऊंची सड़कें बची हैं, जहां पानी नहीं है। लोगों को परशुरामपुर-रामनगर होकर 10 से 15 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ रही है।