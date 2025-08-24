Bihar Flood: नाव के सहारे आना-जाना, लाखों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूटा; बिहार में बागमती नदी का कहर

Bihar Flood: विस्थापित करीब एक दर्जन गांवों के लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं, इनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उपधारा में तेजी से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में और कठिनाई बढ़ जाएगी। कुछ लोग मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं।

Bihar Flood: नेपाल के जल अधिग्रहण इलाके में लगातार बारिश से शनिवार को बागमती उफना गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटौझा में बागमती नदी लाल निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रही तो देर रात तक चौर में पानी फैल जाएगा। बागमती तटबंध दक्षिणी से सटी उपधारा में पानी बढ़ रहा है, जबकि उत्तरी तटबंध के बगल से जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वहीं, बागमती की मुख्यधारा अभी भी जगह-जगह सूखी हुई है।

