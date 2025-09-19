अहमदाबाद, कोलकाता के बाद पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट; कब से शुरुआत, डायरेक्टर ने बताया

पूर्णिया से अब दिल्ली की फ्लाइट की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि अक्टूबर में सेवा शुरू हो जाएगी।

बिहार का पूर्णिया लंबे इंतजार के बाद विश्व के एविएशन मैप पर आ गया। 15 सितम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लोगों का सपना पूरा किया। उसके बाद सीमांचल के लोगों को पीएम का बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। 17 सितंबर से पूर्णिया से नियमित हवाई सेवा शुरू हो गयी। अब पूर्णिया से दिल्ली के लिए हवाई सेवा अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया आयी, फिर यही रवाना हुई। 66 यात्रियों की बोर्डिंग हुई।

इंडिगो की फ्लाइट 17 के बाद अब 19, 22, 24, 26, 29 को कोलकाता से पूर्णिया दोपहर 1.40 बजे आयेगी। 18 को अहमदाबाद से स्टार एयर की फ्लाइट 60 यात्रियों को लेकर पूर्णिया पहुंची। यही फ्लाइट फिर 69 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद रवाना हुई। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि 17 सिंतबर से पूर्णिया से नियमित हवाई सेवा शुरू हो गयी है। सर्विस को और ज्यादा बेहतर और पैसेजंर्स की सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है।

डायरेक्टर ने कहा कि अक्टूबर से दिल्ली के लिए भी पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत हो जायेगी। देश के बाकी बड़े शहरों को जोड़ने की दिशा में प्रयास जारी है। अहमदाबाद और कोलकाता जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों से सीधी उड़ान कनेक्टिविटी के साथ भारत के एविएशन मानचित्र पर पूर्णिया आ गया है। नई सेवाओं से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी जिसे पूरा कर दिया गया।

अहमदाबाद-पूर्णिया-कोलकाता उड़ान जल्द ही दैनिक

18 सितम्बर से स्टार एयर अहमदाबाद और पूर्णिया के बीच सप्ताह में चार उड़ानें (सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार) तथा पूर्णिया और कोलकाता के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें (सोमवार, मंगलवार और गुरुवार) संचालित करने लगी है। अहमदाबाद-पूर्णिया-कोलकाता मार्ग को जल्द ही दैनिक सेवा में भी बदला जाएगा।