flights from Purnia to Delhi soon after Ahmedabad and Kolkata when flight starts airport director told अहमदाबाद, कोलकाता के बाद पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट; कब से शुरुआत, डायरेक्टर ने बताया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsflights from Purnia to Delhi soon after Ahmedabad and Kolkata when flight starts airport director told

अहमदाबाद, कोलकाता के बाद पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट; कब से शुरुआत, डायरेक्टर ने बताया

पूर्णिया से अब दिल्ली की फ्लाइट की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि अक्टूबर में सेवा शुरू हो जाएगी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पूर्णिया, वरीय संवाददाताFri, 19 Sep 2025 06:58 AM
share Share
Follow Us on
अहमदाबाद, कोलकाता के बाद पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट; कब से शुरुआत, डायरेक्टर ने बताया

बिहार का पूर्णिया लंबे इंतजार के बाद विश्व के एविएशन मैप पर आ गया। 15 सितम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लोगों का सपना पूरा किया। उसके बाद सीमांचल के लोगों को पीएम का बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। 17 सितंबर से पूर्णिया से नियमित हवाई सेवा शुरू हो गयी। अब पूर्णिया से दिल्ली के लिए हवाई सेवा अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया आयी, फिर यही रवाना हुई। 66 यात्रियों की बोर्डिंग हुई।

इंडिगो की फ्लाइट 17 के बाद अब 19, 22, 24, 26, 29 को कोलकाता से पूर्णिया दोपहर 1.40 बजे आयेगी। 18 को अहमदाबाद से स्टार एयर की फ्लाइट 60 यात्रियों को लेकर पूर्णिया पहुंची। यही फ्लाइट फिर 69 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद रवाना हुई। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि 17 सिंतबर से पूर्णिया से नियमित हवाई सेवा शुरू हो गयी है। सर्विस को और ज्यादा बेहतर और पैसेजंर्स की सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:पूर्णिया से नार्थ ईस्ट का सफर आसान;सिलीगुड़ी इंटरसिटी से दार्जलिंग-गंगटोक का सैर

डायरेक्टर ने कहा कि अक्टूबर से दिल्ली के लिए भी पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत हो जायेगी। देश के बाकी बड़े शहरों को जोड़ने की दिशा में प्रयास जारी है। अहमदाबाद और कोलकाता जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों से सीधी उड़ान कनेक्टिविटी के साथ भारत के एविएशन मानचित्र पर पूर्णिया आ गया है। नई सेवाओं से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी जिसे पूरा कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:पप्पू को कितना बेचैन करेगी कांग्रेस? पूर्णिया में प्रियंका की सभा अभी फाइनल नहीं

अहमदाबाद-पूर्णिया-कोलकाता उड़ान जल्द ही दैनिक

18 सितम्बर से स्टार एयर अहमदाबाद और पूर्णिया के बीच सप्ताह में चार उड़ानें (सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार) तथा पूर्णिया और कोलकाता के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें (सोमवार, मंगलवार और गुरुवार) संचालित करने लगी है। अहमदाबाद-पूर्णिया-कोलकाता मार्ग को जल्द ही दैनिक सेवा में भी बदला जाएगा।

इधर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने की खुशी में कला भवन परिसर में भव्य संगीत सह सम्मान संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए उत्सव का माहौल बना दिया। सांसद ने इसे पूर्णिया के सपनों की जीत बताया और कहा कि यह महज उद्घाटन नहीं बल्कि संघर्ष और मेहनत से हासिल उपलब्धि का जश्न है। संगीत संध्या कार्यक्रम को और खास बनाया बॉलीवुड से आए मशहूर सिंगर्स और परफॉर्मर्स ने। गायक अल्तमाश फरीदी और आसिफ फरीदी, गायिका ऐश्वर्या पंडित और प्रसिद्ध डांसर माही-मनीषा ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच पर सांसद पप्पू यादव भी कलाकारों के साथ सुर मिलाते नजर आए और माइक लेकर गुनगुनाने लगे। संगीत संध्या का सबसे बड़ा आकर्षण डांसर माही-मनीषा का प्रदर्शन रहा। उनके लटके-झटकों और जोशीले अंदाज ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर प्रस्तुति पर तालियों और उत्साह का शोर गूंजता रहा। वहीं ऐश्वर्या पंडित की मधुर आवाज और अल्तमाश-आसिफ फरीदी की शानदार गायकी ने दर्शकों को बॉलीवुड का एहसास दिलाया।

ये भी पढ़ें:नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; MP ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?
ये भी पढ़ें:PM मोदी ने नीतीश संग पूर्णिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, बिहार को मिली बड़ी सौगात
ये भी पढ़ें:PM मोदी के सभा स्थल से तेजस्वी ने की वीडियो रिपोर्टिंग, पुराने वादे की याद दिलाई
ये भी पढ़ें:आज से पूर्णिया उड़ान भरेगा, सांसद पप्पू यादव का ट्वीट; एयरपोर्ट पर क्रेडिट वॉर?
ये भी पढ़ें:पूर्णिया एयरपोर्ट, ट्रेन और मखाना बोर्ड; PM देंगे सौगात, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी