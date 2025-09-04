Flight from Purnia after 92 years PM Modi to inaugurate airport Seemanchal remembering 1933 and 1963 92 साल बाद पूर्णिया भरेगा उड़ान, पीएम मोदी एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; 1933 और 1963 को सीमांचल वासी याद कर रहे, Bihar Hindi News - Hindustan
चार अप्रैल 1933 में अंग्रेजों ने पूर्णिया शहर से नौ मील पूर्व में स्थित लाल बालू से माउंट एवरेस्ट के लिए उड़ान भरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया, धीरजThu, 4 Sep 2025 11:51 AM
पूर्णिया 92 वर्षों के बाद फिर उड़ान भरेगा। पहले मापी थी एवरेस्ट की ऊंचाई, अब यहां के लोग नापेंगे आसमान। देश के प्राचीनतम जिलों में शुमार पूर्णिया से पहली बार 1933 में माउंट एवरेस्ट के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। चार अप्रैल 1933 में अंग्रेजों ने पूर्णिया शहर से नौ मील पूर्व में स्थित लाल बालू से माउंट एवरेस्ट के लिए उड़ान भरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।

अंग्रेजों ने यहां से माउंट एवरेस्ट की 33 हजार फीट की ऊंचाई मापी थी। इसके तहत डगरूआ के लाल बालू में फ्लाइंग बेस तैयार किया गया था। उस वक्त जहाज को उड़ान भरते देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। इस लमहा के करीब 92 साल बाद पूर्णिया के लोगों के हवाई सेवा का अरमान अब पूरा होने वाला है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सीमांचल और कोसी के साथ पूर्वी बिहार के लोगों को चुनावी मैदान में उतरने से पहले मजबूत कनेक्टिविटी को उपहार देने वाले हैं। संयोग देखिये कि 1933 में जिस लालबालू से माउंट एवरेस्ट के लिए उड़ान भरी गयी थी, वह शीशाबाड़ी से सटा हुआ ही है।

एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद शीशाबाड़ी में ही प्रधानमंत्री सीमांचल की जनता को संबोधित करने वाले हैं। 2015 में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था। एक दशक बाद यह वादा 2025 में वफा होने जा रहा है। बता दें कि पूर्णिया में भारत-चीन युद्ध के बाद 1963 में सैन्य हवाई क्षेत्र का निर्माण किया गया था।

एक दशक बाद पूरा होगा प्रधानमंत्री का वादा

पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए करीब एक दशक से जद्दोजहद चल रही है। पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की मांग पिछले कई दशकों से पूर्णिया के लाखों लोग कर रहे हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्णिया में ही एक सभा में घोषणा की थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई यात्रा करेंगे और पूर्णिया से जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी। हाल के दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रंगभूमि मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू होगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपने वादे को पूरा करने जा रही है। 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जायेंगी।

पूर्णिया में 1963 में हवाई क्षेत्र का किया गया था निर्माण

पूर्णिया हवाई अड्डा (पीएक्सएन) एक घरेलू हवाई अड्डा और भारतीय वायु सेना का स्टेशन है जो भारत के बिहार राज्य के पूर्णिया और कटिहार शहरों को सेवा प्रदान करता है । यह पूर्णिया के पश्चिमी बाहरी इलाके में चूनापुर गाँव में स्थित है और इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के बाद 1963 में इस हवाई क्षेत्र का निर्माण भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया था। इसे मूल रूप से चूनापुर वायु सेना स्टेशन के रूप में जाना जाता है।

अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण , रनवे आधुनिक

पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले यहां 46 करोड़ से अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट पर 2800 मीटर का लंबा रनवे है। रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैट-2 लाइटें भी लगाए जाएंगी। इसके लिए रनवे के दोनों छोर पर 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए 67.18 एकड़ जमीन का दो चरणों में अधिग्रहण किया गया है। भविष्य में 400 करोड़ से स्थायी टर्मिनल बनाया जायेगा। एप्रोन का निर्माण भी होगा। कारगो भी बनेगा।

पूर्वी बिहार के लोगों को मिलेगा लाभ

पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होने के बाद इसका लाभ सीमांचल, कोसी समेत पूर्वी बिहार को मिलेगा। अभी लोगों को बागडोगरा या फिर दरभंगा जाना होता है। इसमें समय के साथ धन की भी बचत होगी। अभी पूर्णिया से बागडागोरा जाने में तीन से चार घंटे, दरभंगा जाने में पांच घंटे, पटना जाने में छह घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यही नहीं पैसे का भी व्यय होता है। इसलिए पूर्णिया में हवाई अड्डा बन जाने के बाद यहां के लोगों को सहूलियत होगी। सीमांचल-कोसी के लाखों लोग बाहर रहते हैं। जो शिद्दत के साथ एयरपोर्ट से हवाई सेवा का इंतजार कर रहे हैं।

