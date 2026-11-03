दीवाली-छठ पर बिहार आने का टेंशन; दिल्ली, मुंबई से सफर तीन गुना महंगा; किराया 21000 के पार

छठ से पहले 11 नवंबर को दिल्ली से आने के लिए दोपहर दो बजकर पांच मिनट वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का न्यूनतम किराया 12 हजार 223 रुपये है। इस दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिन दस बजे के एयर इंडिया के विमान का अधिकतम किराया 21 हजार 902 रुपये हैं।

पटना, मुख्य संवाददाता। दिवाली छठ पर पटना आने वाले विमानों के किराये ने उड़ान भर ली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरू सहित अन्य शहरों का विमान किराया तीन से चार गुना महंगा हो गया है। दीवाली के एक दिन पहले दिल्ली मार्ग पर विमान किराया न्यूनतम 12 हजार के पार है तो इस दिन अधिकतम किराया 21 हजार के पार कर गया है। स्थिति यह है कि कामकाजियों की एक महीने की सैलरी केवल एकतरफा हवाई किराये में खर्च हो जा रही है।

छठ से पहले 11 नवंबर को दोपहर दो बजकर पांच मिनट वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का न्यूनतम किराया 12 हजार 223 रुपये है जबकि इस दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिन दस बजे के एयर इंडिया के विमान का अधिकतम किराया 21 हजार 902 रुपये हैं। दोपहर डेढ़ बजे में इंडिगो के विमान का किराया 18 हजार रुपये है। सामान्य दिन में इस मार्ग पर किराया 55 सौ से 65 सौ रुपये होता है। 12 नवंबर को भी कमोबेस यही स्थिति है। न्यूनतम किराया 15 हजार के पार है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सुबह 7.35 बजे के विमान का किराया 15 हजार 558 रुपये है।

मुंबई मार्ग पर न्यूनतम किराया 21 हजार के पार दिवाली में मुंबई-पटना मार्ग पर किराये में आग लगी है। छह नवंबर को दोपहर 12.25 बजे के इंडिगो के विमान का न्यूनतम किराया 21 हजार 863रु है। इस दिन एयर इंडिया की शाम 5 बजे की उड़ान का किराया 22 हजार 414 रु तो दस बजकर 55 बजे के विमान का किराया 28 हजार 535 रुपये है। सात नवंबर को एयर इंडिया के विमान का न्यूनतम किराया 22 हजार 412 रुपये है जबकि अधिकतम किराया 28 हजार 535 है। दोपहर 12.25 के इंडिगो के विमान का किराया 26 हजार 588 है। 11 नवंबर को इस मार्ग पर शाम पांच बजे की एयर इंडिया की उड़ान का न्यूनतम किराया 15 हजार 826 तो अधिकतम 28 हजार 55 रुपये है।