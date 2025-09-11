Flats in Patna Kota office in NCR Bihar Engineer who burnt notes turns out to be rich पटना और कोटा में फ्लैट, एनसीआर में ऑफिस; नोट जलाने वाला इंजीनियर मालदार निकला, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना और कोटा में फ्लैट, एनसीआर में ऑफिस; नोट जलाने वाला इंजीनियर मालदार निकला

लाखों के नोटों को आग के हवाले करने वाला बिहार का सरकारी इंजीनियर बहुत मालदार निकला है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद राय के पास से ईओयू को पटना, दानापुर, कोटा में फ्लैट, नोएडा में ऑफिस, बिहार से गाजियाबाद तक कई प्लॉट की जानकारी मिली है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाThu, 11 Sep 2025 09:38 PM
नोट जलाने वाले बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत डीए (आय से अधिक संपत्ति) का मामला दर्ज किया है। हाल ही में उसके पटना स्थित आवास और समस्तीपुर में दो ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईओयू को इंजीनियर के नाम पर कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के अब तक पटना, दानापुर और कोटा में फ्लैट के साथ ही एनसीआर के नोएडा में दो ऑफिस स्पेस, गाजियाबाद, फुलवारी और सोनपुर में प्लॉट खरीदे जाने की जानकारी मिली है।

इसके अतिरिक्त विनोद राय, उनकी पत्नी बबली राय, बेटी प्रिया राय और बेटे अभिषेक राय के नाम पर समस्तीपुर के रोसड़ा में दो दर्जन से अधिक आवासीय, कृषि, विकासशील और लीज प्रॉपर्टी का पता चला है। जानकारी मिली है कि इंजीनियर ने कई ठेकेदारों की कंस्ट्रक्शन कंपनियों में भी निवेश कर रखा था। साथ ही अपने साढू और साले के नाम पर खोले गए जीवा कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी विनोद ने अवैध कमाई निवेश कर रखी थी।

गौरतलब है कि ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के पटना स्थित आवास पर बीते 22 अगस्त को ईओयू की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। जांच टीम को 39 लाख रुपये कैश और घर में बड़ी संख्या में जले हुए नोट मिले थे। इस मामले में विनोद कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर ने ईओयू के छापे के डर से पत्नी के साथ मिलकर रात भर नोटों को आग के हवाले कर दिया था।

दरअसल, सीतामढ़ी में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात विनोद राय के कार से भारी मात्रा में कैश लेकर पटना आने की सूचना ईओयू की मिली थी। इसके बाद रात में ही ईओयू की टीम इंजीनियर के घर पहुंच गई थी। मगर पत्नी ने अकेले होने के हवाला देकर दरवाजा नहीं खोला था। दंपति ने रात भर नोट जलाए। सुबह जब ईओयू टीम अंदर पहुंची तो भारी मात्रा में जले हुए नोट देखकर दंग रह गई थी।