प्रशांत किशोर ने भाजपा का बांकीपुर किला कैसे ढाहा, जीत की क्या हैं 5 बड़ी वजहें

बांकीपुर उप चुनाव में जन सुराज, भाजपा और राजद के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64,151, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले।

पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा का तीन दशक का जमा-जमाया बांकीपुर का किला ढाह दिया। जाहिर है बीजेपी के इस मजबूत किले को ढाहने में पीके की रणनीति काफी असरदार रही। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में खास तौर से अपने प्रचार को लेकर शानदार रणनीति तैयार की थी। उन्होंने बड़े इलाकों में मोहल्ला मीटिंग और पब्लिक इंटरेक्शन पर ज्यादा जोर दिया। कहा जा रहा है कि इसके जरिए वो भााजपा के सामाजिक संयोजन को तोड़ने में भी सफल रहे। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया।

बांकीपुर सीट 1995 (करीब 31 साल) से भाजपा के कब्जे में थी। सोमवार को उपचुनाव की मतगणना के दौरान पहले राउंड से प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनाई, वह अंतिम चक्र तक कायम रही। उन्हें हर इलाके और तबके के वोट मिले। प्रशांत की जीत के बाद पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने खुशी का इजहार किया। विजयी घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री को लक्ष्य किया। कहा, भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री बदले। भाजपा बिहार में किसी काबिल, चरित्रवान और अच्छे नेता को मुख्यमंत्री बनाए। यूं तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत की वजहें कई रहीं लेकिन 5 अहम वजहें कुछ इस प्रकार हैं-

जीत की पांच बड़ी वजहें 1. जातीय ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की परंपरा ध्वस्त हो गई

2. शिक्षा, रोजगार, पलायन के मुद्दे पर लोगों को भरोसे में लिया

3. कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम खड़ी की, घर-घर अपनी बात पहुंचाई

4. बिहार में वैकल्पिक राजनीति की जरूरतों को तार्किक आयाम दिया

5. पहले की गलतियों को सुधारकर अपना विनम्र व्यक्तित्व पेश किया