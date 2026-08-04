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प्रशांत किशोर ने भाजपा का बांकीपुर किला कैसे ढाहा, जीत की क्या हैं 5 बड़ी वजहें

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बांकीपुर उप चुनाव में जन सुराज, भाजपा और राजद के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64,151, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले।

Prashant Kishor
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पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा का तीन दशक का जमा-जमाया बांकीपुर का किला ढाह दिया। जाहिर है बीजेपी के इस मजबूत किले को ढाहने में पीके की रणनीति काफी असरदार रही। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में खास तौर से अपने प्रचार को लेकर शानदार रणनीति तैयार की थी। उन्होंने बड़े इलाकों में मोहल्ला मीटिंग और पब्लिक इंटरेक्शन पर ज्यादा जोर दिया। कहा जा रहा है कि इसके जरिए वो भााजपा के सामाजिक संयोजन को तोड़ने में भी सफल रहे। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जन सुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया।

बांकीपुर सीट 1995 (करीब 31 साल) से भाजपा के कब्जे में थी। सोमवार को उपचुनाव की मतगणना के दौरान पहले राउंड से प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनाई, वह अंतिम चक्र तक कायम रही। उन्हें हर इलाके और तबके के वोट मिले। प्रशांत की जीत के बाद पटना की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने खुशी का इजहार किया। विजयी घोषित होने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे मुख्यमंत्री को लक्ष्य किया। कहा, भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री बदले। भाजपा बिहार में किसी काबिल, चरित्रवान और अच्छे नेता को मुख्यमंत्री बनाए। यूं तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत की वजहें कई रहीं लेकिन 5 अहम वजहें कुछ इस प्रकार हैं-

जीत की पांच बड़ी वजहें

1. जातीय ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की परंपरा ध्वस्त हो गई

2. शिक्षा, रोजगार, पलायन के मुद्दे पर लोगों को भरोसे में लिया

3. कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम खड़ी की, घर-घर अपनी बात पहुंचाई

4. बिहार में वैकल्पिक राजनीति की जरूरतों को तार्किक आयाम दिया

5. पहले की गलतियों को सुधारकर अपना विनम्र व्यक्तित्व पेश किया

इस चुनाव में प्रशांत किशोर की साख और उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा था। उनकी पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 234 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 3.5 फीसदी वोट लाने के बावजूद 99 फीसदी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले 2024 उपचुनाव में भी जन सुराज पार्टी ने सभी चार सीटों (बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़) पर अपने उम्मीदवार दिये थे। करीब दस फीसदी मत लाने पर भी कहीं जीत नहीं मिली थी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। दूसरी ओर, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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