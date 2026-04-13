बिहार: बक्सर में 5 साल की बच्ची से रेप, सहरसा में गला काट मासूम की हत्या
मृतक की मां सकीना खातून ने बताया कि उनका पुत्र मो. ओबेश रविवार शाम घर के पास गाछी में खेलने गया था। इसी दौरान पूर्व से चल रही रंजिश को लेकर पड़ोसी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बच्चे की गर्दन पर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा।
बिहार के बक्सर जिले में मासूम बच्ची से हैवानियत हुई है। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया। बताया जाता है कि उक्त पांच वर्षीय बच्ची एक निर्माणाधीन भवन में रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर जब लोग वहां पहुंचे तो इस घटना की जानकारी मिलने से लोग हैरान हो गए। बाद में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी भी नाबालिग है। इस घटना की पुष्टि पुलिस ने की है, लेकिन अभी तक थाना में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
इधर सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के सिटानाबाद दक्षिणी पंचायत अंतर्गत पठान टोला वार्ड-7 में रविवार की शाम पुरानी रंजिश ने मो. ओबेश (8 वर्ष) नामक बालक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसे बचाने गई बड़ी बहन कुदरती परवीन (12 वर्ष) के हाथ में भी हल्का जख्म हुआ है।
मृतक की मां सकीना खातून ने बताया कि उनका पुत्र मो. ओबेश रविवार शाम घर के पास गाछी में खेलने गया था। इसी दौरान पूर्व से चल रही रंजिश को लेकर पड़ोसी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बच्चे की गर्दन पर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बीचबचाव करने पहुंची उसकी बहन कुदरती प्रवीण भी घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
एसडीपीओ मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।