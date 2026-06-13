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बिहार के 31 शहरों में बनेंगे 5 मंजिला बस अड्डे; एक ही जगह पर मॉल, मल्टीप्लेक्स, कैफे सबकुछ

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 31 जगहों पर विश्वविस्तरीय 5 मंजिला बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इन्हें पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। यात्रियों को एक ही छत के नीचे बस अड्डा, मॉल, मल्टीप्लेक्स, कैफे जैसी सारी सुविधाएं होंगी। 

बिहार के 31 शहरों में बनेंगे 5 मंजिला बस अड्डे; एक ही जगह पर मॉल, मल्टीप्लेक्स, कैफे सबकुछ

बिहार में 31 जगहों पर सरकार वर्ल्ड क्लास आधुनिक बस अड्डे बनाने जा रही है। इन्हें पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ मोकामा, भदौनी, तारापुर जैसे छोटे नगरों में भी विकसित किया जाएगा। इन बस पड़ावों पर शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स से लेकर कैफेटेरिया, एसी एवं नॉन एसी वेटिंग हॉल, ईवी चार्जिंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये आधुनिक बस अड्डे 5 मंजिला बनाए जाएंगे।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। इन बस पड़ावों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के बस अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। परिवहन निगम पीपीपी मोड से इनका निर्माण कराएगा। इस प्रोजेक्ट से यात्रियों को तो बेहतर अनुभव मिलेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

मल्टी-मॉडल हब होंगे बस स्टैंड

इस परियोजना के तहत बस स्टैंड को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। इसके निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी निजी हिस्सेदारों की होगी। आधुनिक बस अड्डे बनने के बाद इन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए लीज पर निजी एजेंसी को दिए जाएंगे। संबंधित एजेंसी लीज अवधि तक इनका रखरखाव और संचालन करेगी। फिर लीज पीरियड खत्म होने के बाद इसका पूरा अधिकार और संचालन निगम के पास आ जाएगा।

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इन शहरों में बनेंगे आधुनिक बस स्टैंड

पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर, जमुई, नवादा, सहरसा, पालीगंज, लहेरियासराय, मधुबनी, किशनगंज, मोतिहारी, छपरा, सुल्तानगंज, नौबतपुर, बरबीघा, मोकामा, चकाई, सीतामढ़ी, बिहारशरीफ, औरंगाबाद, आरा, जहानाबाद, संग्रामपुर, तारापुर, भदौनी, सिकंदरा और राजगीर।

बस अड्डों पर यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

एसी युक्त प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त पार्किंग, यात्री सहायता काउंटर, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक अनुकूल सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, एटीएम, दीदी की रसोई, पेट्रोल एवं डीजल आउटलेट एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-चार्जिंग स्टेशन।

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सबसे नीचे लगेंगी बसें, ऊपर एंटरटेनमेंट जोन

5 मंजिला बस अड्डों पर सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर बसों की पार्किंग एवं वर्कशॉप होगी। इसके ऊपर की मंजिलों पर निगम का कार्यालय, कैफेटेरिया, दुकानें, एसी एवं नॉन एसी वेटिंग रूम, डॉर्मेटरी, गेस्ट रूम, महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, शॉपिंग मॉल, होटल और एंटरटेनमेंट जोन विकसित किए जाएंगे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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