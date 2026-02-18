Hindustan Hindi News
बिहार में तिलक पार्टी से लौटने के बाद दूल्हे के भाई समेत 5 लोगों की संदिग्ध मौत, पसरा मातम

Feb 18, 2026 07:17 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बिक्रमगंज, रोहतास
घटना की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा संबंधित थाने के गांवों में जाकर जांच शुरू कर दी गई है। समाचार लिखे जाने तक जहां मृतकों के परिवार में शोक व्याप्त है। आमजनों में इस संदेहास्पद मौत की घटना की चर्चा जोरों पर है।

बिहार में एक तिलक पार्टी से लौटने के बाद 24 घंटे के अंदर दूल्हा के भाई समेत पांच लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतकों में रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के मठिया गांव से एक लल्लू सिंह, नासरीगंज थाना क्षेत्र के सबदला से एक, गरहथा से एक तथा अकोढ़ीगोला से दो खाना बनाने वाले की मौत हुई।

बीते 14 फरवरी की रात भोजपुर जिले के तरारी गांव से बिक्रमगंज के मठिया निवासी पूजन सिंह के पुत्र की शादी को लेकर गांव में तिलक आया था। तिलक के बाद सभी अपने घर वापस लौट गए। लेकिन इसी बीच बीते 16 फरवरी को मठिया निवासी पूजन सिंह के करीब तीस वर्षीय पुत्र लल्लू सिंह की तबीयत खराब हो गई। जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई।

इसी बीच पता चला कि मृतक लल्लू सिंह के नासरीगंज के रिश्तेदार सबदला, गरहाथा गांव से एक-एक तथा अकोढ़ीगोला से खाना बनाने वाले दो हलवाई सहित कुल पांच लोगों की भी मौत हो गई है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा संबंधित थाने के गांवों में जाकर जांच शुरू कर दी गई है। समाचार लिखे जाने तक जहां मृतकों के परिवार में शोक व्याप्त है। आमजनों में इस संदेहास्पद मौत की घटना की चर्चा जोरों पर है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
