Hindi NewsBihar NewsFive people died due to drowning while bathing in Kosi bodies of four were found Tragic accident in Purnia
कोसी में नहाने के दौरान डूबने से 5 लोगों की मौत, चार के शव मिले; पूर्णिया में दर्दनाक हादसा
पूर्णिया जिले के कसबा इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। जब कोसी नदी में नहाने के दौरान पांच लोग डूब गए। जिसमें 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी कसबा के वार्ड नंबर-4 के रहने वाले हैं। मृतकों में दो पुरूष, एक महिला और दो बच्चे शामिल हैं।
sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णियाFri, 22 Aug 2025 07:29 PM
पूर्णिया जिले के कसबा क्षेत्र में कोसी नदी की धार में डूबने के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई। जिसमें चार के शव बरामद हो चुके हैं। मृतकों में दो पुरूष, एक महिला और दो बच्चे शामिल है। एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी के शव मिल गए हैं। सभी मृतक कसबा वार्ड-24 के रहने वाले हैं। हादसा उस वक्त हुआ, जब दोपहर में सभी लोग नहा रहे थे। इसी दौरान तेज धार में डूब गए। जिससे 5 लोगों की मौत हो गई।
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।