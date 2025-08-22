कोसी में नहाने के दौरान डूबने से 5 लोगों की मौत, चार के शव मिले; पूर्णिया में दर्दनाक हादसा

पूर्णिया जिले के कसबा क्षेत्र में कोसी नदी की धार में डूबने के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई। जिसमें चार के शव बरामद हो चुके हैं। मृतकों में दो पुरूष, एक महिला और दो बच्चे शामिल है। एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी के शव मिल गए हैं। सभी मृतक कसबा वार्ड-24 के रहने वाले हैं। हादसा उस वक्त हुआ, जब दोपहर में सभी लोग नहा रहे थे। इसी दौरान तेज धार में डूब गए। जिससे 5 लोगों की मौत हो गई।