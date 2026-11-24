बिहार के लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 लोग मरे; 4 घायल
लखीसराय जिले में तेतरहाट थाना क्षेत्र के गुणसागर गांव के समीप यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉर्पियो सवार सभी लोग झारखंड की तरफ से आ रहे थे।
बिहार के लखीसराय जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और एक स्कॉर्पियो कार की जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 5 लोगों कीॉ जान चली गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायल चारों लोगों को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग मोतिहारी जिले के रहने वाले थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तेतरहाट थाना क्षेत्र के गुणसागर गांव के समीप यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉर्पियो सवार सभी लोग झारखंड की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान इनकी स्कॉर्पियो ट्रक के सामने आ गई थी, जिससे यह सड़क हादसा हुआ।
एक दिन पहले बाढ़ में हुआ था सड़क हादसा
बता दें कि इससे पहले 22 नवंबर को पटना से बाढ़ में भी दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई थी। यहां अथमलगोला थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब चार बजे एक तेज रफ्तार हाइवा और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन से चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा अथमलगोला थाना क्षेत्र के सबनीमा गांव के पास फोरलेन पर हुआ था। स्कॉर्पियो में कुल 8 लोग सवार थे, जो बख्तियारपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार हाइवा ने स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी थी।
जानकारी के अनुसार, मृतकों में दूल्हे की चचेरी बहन, एक बच्ची, स्कॉर्पियो ड्राइवर और एक बाराती शामिल थे। वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच कर शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी थी। बारात सिकंदरा (बाढ़ क्षेत्र) से बख्तियारपुर आई थी।