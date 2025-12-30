बिहार में मालगाड़ी हादसा: 5 अफसर कर रहे जांच; पटना-हावड़ा मार्ग अब भी बाधित

संक्षेप: रद्द होने वाली अप की 15 ट्रेनों में 10 मेमू एवं 5 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। इसी तरह डाउन की रद्द की गई 15 ट्रेनों में 9 मेमू एवं 6 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों को दूसरे रूटों से डायवर्ट करके चलाया जा रहा है।

जसीडीह-झाझा रेलखंड पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के लिए रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय संयुक्त सचिव स्तर के पांच अधिकारियों की टीम बनाई है, जो रविवार से ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। टीम 72 घंटे में रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट देगी।

वंदे भारत और जनशताब्दी दूसरे मार्ग से गई पटना-हावड़ा मेल लाइन पर परिचालन ठप रहने से सोमवार पटना से खुलने वाली वंदे भारत और जनशताब्दी को भी डायवर्ट किया गया। जिस कारण 22347 पटना-हावड़ा वंदे भारत 3 घंटे 49 मिनट की देरी से हावड़ा पहुंची। वापसी में 12023 हावड़ा पटना जनशताब्दी 6 घंटे की देरी से खुली, जो देर रात को पटना जंक्शन पहुंची।

इसके अलावा 12351 राजेंद्र नगर टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से हावड़ा पहुंची।वहीं 22348 हावड़ा पटना वंदे भारत 1 घंटे 57 मिनट की देरी से पटना जंक्शन पहुंची। इसके अलावे डायवर्ट होने वाली 25 ट्रेनों का 2 से 5 घंटे की देरी से परिचालन हुआ।

कामकाजियों और व्यापारियों को सबसे अधिक परेशानी जनशताब्दी डायवर्ट होने से सबसे अधिक परेशानियों का सामना कामकाजियों और व्यापारियों को करना पड़ा। इस ट्रेन से विशेष कर पटना, बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर से लोग प्रतिदिन काम करने के लिए लखीसराय, जमुई और जसीडीह तक जाते हैं। इसके अलावा व्यापारी भी जनशताब्दी से कोलकाता माल लाने के लिए जाते हैं। लेकिन ट्रेन डायवर्ट होने से लखीसराय तक जाने वाले को तो विशेष परेशानी नहीं हुई, लेकिन जमुई और जसीडीह जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई।

वहीं एक तरफ जहां भीषण ठंड से लोग कंपकंपा रहे हैं। वहीं ट्रेन डायवर्ट होने से हजारों यात्री अपने निर्धारित स्टेशन पर उतरने के बजाय आसपास के स्टेशनों पर उतर रहें हैं। जिस कारण यात्रियों को रात संबंधित स्टेशनों पर गुजारनी पड़ रही है या अधिक पैसे खर्च कर सार्वजनिक वाहन से अपने शहर पहुंच रहे हैं।

87 ट्रेनें डायवर्ट इधर पटना-हावड़ा मुख्य लाइन के जसीडीह-झाझा रेल खंड पर परिचालन दूसरे दिन सोमवार को भी शुरू नहीं हो सका। पटरी पर दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी का मलबा जमा होने से सोमवार को 87 ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया गया। वहीं, 30 ट्रेनें रद्द रहीं। नौ के परिचालन में कमी की गई।शनिवार की रात लाहाबन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बड़ुआ नदी के पुल पर सीमेंट लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से इस लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। पूर्व रेलवे ने दावा किया था कि सोमवार रात तक डाउन लाइन पर परिचालन चालू कर लिया जाएगा।

अप ट्रैक कब शुरू होगा रेल परिचालन बाधित होने के कारण भीषण ठंड में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ बिपला बाउरी के अनुसार अप ट्रैक शुरू होने में मंगलवार तक का समय लग सकता है। सोमवार को आसनसोल डीआरएम कार्यालय एवं दानापुर पीआरओ कार्यालय से मिली मेनलाइन की ट्रेनों का डायवर्जन किऊल-भागलपुर, किऊल-गया, जसीडीह-बांका-भागलपुर व आसनसोल-धनबाद-गया-डीडीयू जं.के अलग-अलग रूट पर किया गया है।