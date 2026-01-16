बिहार के इन शहरों से होकर चलेंगी पांच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, आ गया शेड्यूल

संक्षेप: रेलवे 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेनें बिहार के विभिन्न शहरों से होकर गुजरेंगी। इससे बिहार के यात्रियों को पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में आने-जाने में सुविधा होगी।

रेलयात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना, गयाजी समेत बिहार के विभिन्न शहरों से पांच नई अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने गुरुवार को ये जानकारी दी। चार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी, जबकि एक ट्रेन 17 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल के रूप में अपने गंतव्य के लिए खुलेगी। सभी नई ट्रेनों का नियमित परिचालन की सूचना अलग से जारी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हावड़ा-आनंद विहार-हावड़ा अमृत भारत: 18 जनवरी को गाड़ी सं. 03065 संतरागाछी-आनंद विहार अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलेगी। संतरागाछी से 14.45 बजे खुलकर 23.50 बजे गयाजी होते हुए 19 को डेहरी ऑन सोन, 01.10 बजे सासाराम, 01.35 बजे भभुआ रोड में रुकते हुए 21.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

सियालदह-बनारस-सियालदह अमृत भारत: 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल के रूप में संतरागाछी से 14.45 बजे खुलेगी। 16.34 बजे दुर्गापुर, 21.58 बजे पटना तथा अगले दिन 03.15 बजे बनारस पहुंचेगी।

पनवेल-अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत: 17 जनवरी को सिलीगुड़ी से 13.45 बजे खुलकर 18.45 बजे कटिहार, दूसरे दिन 00.30 बजे मुजफ्फरपुर, 01.25 बजे हाजीपुर, 01.45 बजे सोनपुर, 02.30 बजे पाटलिपुत्र, 03.00 बजे दानापुर, 03.35 बजे आरा, होते हुए तीसरे दिन 11.30 बजे पनवेल पहुंचेगी।

डिब्रूगढ़-गोमतीनगर-डिब्रूगढ़ अमृत भारत: 18 को उद्घाटन स्पेशल के रूप में डिब्रूगढ़ से 11.00 बजे खुलकर दूसरे दिन 14.00 बजे कटिहार, 19.10 बजे हाजीपुर, 19.25 बजे सोनपुर होते हुए तीसरे दिन 09.00 बजे गोमतीनर पहुंचेगी।