बेगूसराय बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियां गायब, 18 जुलाई को बाल गृह से 5 बच्चे भागे थे

बेगूसराय बालिका गृह से पांच नाबालिग लड़िकां गायब हैं। 18 जुलाई को बाल गृह से पांच बच्चे फरार हो गए थे।

बिहार के बेगूसराय के रतनपुर स्थित बालिका गृह से पांच बालिकाएं गायब हो गईं। 24 घंटे बाद भी इनका कोई सुराग नहीं मिलने से जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस बालिका गृह एवं आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

एसपी मनीष ने बताया कि रतनपुर थाना पुलिस को सोमवार की सुबह सूचना मिली कि बालिका गृह से पांच बालिकाएं लापता हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को बालिका गृह भेजा गया। तकनीकी सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। आसपास के सभी थानों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को सूचना भेजते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति को भी घटना से अवगत कराया गया है।

एसपी मनीष कुमार खुद बालिका गृह पहुंचे उन्होंने बताया कि वार्डन एवं कर्मियों से जानकारी प्राप्त की गई। वहां पर कैंप कर रहे सदर एसडीपीओे-वन आनंद कुमार पांडेय एवं रतनपुर थाना पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -एक के नेतृत्व में रतनपुर थाने की पुलिस टीम लापता बालिकाओं की सुरक्षित बरामदगी के लिए छापेमारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही गुम हुई बच्चों को खोज कर लाया जाएगा।