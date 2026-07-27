Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेगूसराय बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियां गायब, 18 जुलाई को बाल गृह से 5 बच्चे भागे थे

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बेगूसराय बालिका गृह से पांच नाबालिग लड़िकां गायब हैं। 18 जुलाई को बाल गृह से पांच बच्चे फरार हो गए थे।

बेगूसराय बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियां गायब
बेगूसराय बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियां गायब

बिहार के बेगूसराय के रतनपुर स्थित बालिका गृह से पांच बालिकाएं गायब हो गईं। 24 घंटे बाद भी इनका कोई सुराग नहीं मिलने से जिला और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस बालिका गृह एवं आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

एसपी मनीष ने बताया कि रतनपुर थाना पुलिस को सोमवार की सुबह सूचना मिली कि बालिका गृह से पांच बालिकाएं लापता हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को बालिका गृह भेजा गया। तकनीकी सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। आसपास के सभी थानों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को सूचना भेजते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति को भी घटना से अवगत कराया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े कांड, लिस्ट आई सामने

एसपी मनीष कुमार खुद बालिका गृह पहुंचे उन्होंने बताया कि वार्डन एवं कर्मियों से जानकारी प्राप्त की गई। वहां पर कैंप कर रहे सदर एसडीपीओे-वन आनंद कुमार पांडेय एवं रतनपुर थाना पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -एक के नेतृत्व में रतनपुर थाने की पुलिस टीम लापता बालिकाओं की सुरक्षित बरामदगी के लिए छापेमारी में जुटी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही गुम हुई बच्चों को खोज कर लाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी की गायिका चंदा रानी की बिहार में क्यों हुई खूब पिटाई,भीड़ से पुलिस ने बचाया

पहले भाग चुके हैं बच्चे

मालूम हो कि इससे पहले 18 जुलाई 2024 की रात लोहियानगर थाना क्षेत्र के पनहांस स्थित बाल सुधार गृह के पीछे के दरवाजा का ग्रिल तोड़कर व छत से कूदकर पांच बच्चे फरार हो गए थे। हालांकि, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सभी को बरामद कर लिया था। पहले भी बच्चों के भागने की घटना हो चुकी है। ग दो साल के अंदर बाल गृह और बालिका गृह से भागने की यह दूसरी घटना है। बार-बार ऐसी घटना होने से प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी ने बालिका गृह की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ का जा रही है। एसपी ने बताया कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में सड़क पर दौड़ी मौत; चाचा-भतीजा समेत 10 मरे, इन जिलों में रफ्तार का कहर
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।