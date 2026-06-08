पटना के इन 5 होटलों और एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश, सभी सील होंगे

राजधानी पटना के पांच होटल अब सील होंगे। प्रशासन ने इन होटलों को खाली करने का निर्देश दिया है। इनमें- कुणाल इंटरनेशनल, होटल बॉक्स और होटल मुद्रिका भी शामिल हैं।

फायर सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और संस्थानों पर राजधानी पटना में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में अब पटना में शहर के पांच होटल और एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश दिया गया है। होटल और कॉम्प्लेक्स को खाली करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। उसके बाद बिल्डिंग को सील किया जाएगा। इस संबंध में जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने सदर एसडीएम को पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया है कि यदि होटल 15 दिनों के अंदर खाली नहीं करते हैं तो प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये होटल बगैर अग्निशमन लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे। इनमें अग्नि सुरक्षा मानक के बुनियादी प्रबंध भी नहीं किए गए हैं। होटल प्रबंधन को पहले भी अग्नि सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने को कहा गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद पांच होटल और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स को सील करने का आदेश दिया गया है।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश कुमार पांडेय ने बताया कि जिन होटलों को सील करने का आदेश जारी किया गया है, उसमें जमाल रोड स्थित कुणाल इंटरनेशनल, होटल बॉक्स, होटल मुद्रिका, एग्जीबिशन रोड स्थित होटल विवेक और सलीमपुर अहरा स्थित होटल अप्सरा शामिल हैं। इन होटलों के अलावा बोरिंग रोड चौराहा स्थित मां भगवती कॉम्प्लेक्स को भी खाली करने को कहा गया है। इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में भी फायर सिस्टम पर्याप्त नहीं है। वहीं निकासी द्वार भी सकरा है।

अधिकारियों के मुताबिक होटल मालिकों को अग्निशमन के मानक के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। बार- बार कहने के बाद भी होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के मालिकों ने इसकी अनदेखी की, इसीलिए इन्हें सील करने को कहा गया है। सील करने के पहले इन होटलों में रखी सामग्री को 15 जून तक खाली करने को कहा गया है। अग्निशमन पदाधिकारी ने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा है कि अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स को सील करना जरूरी हो गया है, अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

खान सर के कोचिंग सेंटर को नोटिस इधर पटना के ही मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर और एनी बेसेंट रोड स्थित खान हॉस्पिटल अग्निशमन विभाग के एनओसी के बिना चल रहे हैं। रविवार को अग्निशमन विभाग की जांच में खान कोचिंग सेंटर और खान हॉस्पिटल में अग्निशमन मानक की घोर कमी मिली।