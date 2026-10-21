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बिहार में दुर्गा पूजा मेला घूमने निकली 5 लड़कियां आंध्र प्रदेश कैसे पहुंच गईं, पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढा

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहार
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बिहार के कटिहार जिले में दुर्गा पूजा मेला घूमने निकली 5 बच्चियां एक साथ अचानक लापता हो गई थीं। लड़कियों के लापता होने से सनसनी फैल गई थी। यह सभी लड़कियां हैरतअंगेज तरीके से अब आंध्र प्रदेश में मिली हैं।

Five girls missing in katihar (Representative Image)
बिहार में दुर्गा पूजा मेला घूमने निकली 5 लड़कियां आंध्र प्रदेश में मिली हैं। (सांकेतिक तस्वीर)

बिहार के कटिहार जिले में दुर्गा पूजा मेला घूमने निकली 5 लड़कियां अब आंध्र प्रदेश में मिली हैं। बिहार में मेला घूमने निकलीं लड़कियां यहां से करीब 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर आंध्र प्रदेश कैसे पहुंच गईं? फिलहाल इलाके के लोगों में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक, मनसाही थाना क्षेत्र से मरंगी दुर्गा पूजा मेला घूमने निकलीं पांच लापता बच्चियों को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा स्टेशन से पहले बरामद कर लिया है। बच्चियों के लापता होने की सूचना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर उन्हें खोज निकाला। बच्चियों के दूसरे राज्य में मिलने की खबर से परिजनों ने राहत की सांस ली।

इधर इस मामले में जिला पुलिस की सक्रियता और रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका की सराहना की जा रही है। समय रहते बच्चियों का पता लगने से परिजनों की एक बड़ी चिंता दूर हुई है। दुर्गा पूजा मेले में घूमने निकलीं बच्चियों के अचानक लापता होने से परिजन परेशान थे। ऐसे में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरपीएफ के सहयोग से बच्चियों का पता लगना राहत भरी खबर है। पांचों बच्चियों को सकुशल खोजने के लिए जिला पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल का आभार जताया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि बच्चों के लापता होने की स्थिति में त्वरित सूचना, पुलिस की सक्रियता और विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय कितना महत्वपूर्ण है।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा पर नवमी की रात अचानक इन बच्चियों के रहस्यमयी तरीके से लापता होने की बात सामने आई थी। यह भी कहा जा रहा है कि सभी लड़कियां घऱ से मेला देखने निकली थीं। यह भी कहा जा रहा है कि यह सभी लड़कियां आपस में सहेलियां हैं। सभी एक ही स्कूल की कक्षा छह की छात्रा बताई जा रही हैं।

बच्चियों के अचानक गायब होने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इनके पास कोई मोबाइल नहीं था और ना हीं इनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट था। अचानक लड़कियों के गायब हो जाने से गांव में कई तरह की चर्चा हो रही थी। लड़कियों के काफी देर तक घऱ नहीं आने पर परिजनों ने इनकी काफी तलाश की थी। अंत में थक हारकर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पांच लड़कियों के एक साथ लापता होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए इनकी तलाश शुरू कर दी थी और इसका यह असर हुआ कि 24 घंटे में ही पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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