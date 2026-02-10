लड़कों के साथ देखा तो पड़ी डांट, 5 लड़कियों ने खाया जहर; सामूहिक सुसाइड में खुला राज

संक्षेप: औरंगाबाद जिले के हसपुरा में पिछले दिनों लड़कियों के सामूहिक आत्महत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लड़कों के साथ घूमते हुए देखे जाने पर परिजन ने डांट लगाई, तो 5 बच्चियों ने जहर खा लिया। 4 की मौत हो गई, एक बच गई।

बिहार के औरंगाबाद जिले में पिछले महीने हुए लड़कियों के सामूहिक सुसाइड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हसपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में 29 जनवरी को पांच बच्चियों ने जगर खा लिया था। इनमें से 4 की मौत हो गई थी। एक बच्ची सुरक्षित बच गई है जिसने पुलिस को घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। बच्ची ने बताया कि वह अपनी सहेलियों और हम उम्र के कुछ लड़कों के साथ सरस्वती पूजा के दौरान पंडाल घूमने निकली हुई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें देखकर आपत्ति जताई और घर वालों को इसकी सूचना दे दी।

यह सुनकर लड़कियों के घर वालों ने सभी को डांट लगाई। परिजन की डांट-फटकार से लड़कियां गुस्सा हो गईं। सभी पांच सहेलियों ने आपस में मिलजुलकर योजना तैयार की। 29 जनवरी को उन्होंने एक सहेली के घर से बगुले को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहरीला पदार्थ का पता किया। उस जहरीले पदार्थ का सेवन पांचों लड़कियों ने कर लिया।

घर वालों की डांट से आहत पांचों लड़कियों ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। इनमें से 4 ने दम तोड़ दिया। एक बच्ची का इलाज दूसरी जगह पर कराया गया और वह सुरक्षित बच गई। औरंगाबाद के एसपी अंबरीश राहुल ने बताया कि मामले में एक प्राथमिकी हसपुरा थाना में दर्ज है। मामले की जांच की जा रही है।