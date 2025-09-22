बिहार के रास्ते नेपाल से भारत में घुस रहे 5 विदेशी गिरफ्तार, 4 सुडान के; उर्दू की धार्मिक किताबें बरामद

पकड़े गए लोगों में एक बोलीबिया के जबकि चार सूडान के रहनेवाले हैं। नेपाल से भारत तक इन्हें हहुंचाने में सहयोगी रहे स्थानीय शत्रुघ्न यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी सभी से पूछताछ कर रही है।

बिहार के बेतिया के रास्ते नेपाल से भारत में अवैध तरीके से घुस रहे पांच विदेशी नागरिकों को एसएसबी व पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग जीतना थाना क्षेत्र के अगरवा गांव के रास्ते अवैध रूप से प्रवेश कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में एक बोलीबिया के जबकि चार सूडान के रहनेवाले हैं। नेपाल से भारत तक इन्हें हुंचाने में सहयोगी रहे स्थानीय नागरिक शत्रुघ्न यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी सभी से पूछताछ कर रही है। इनके पास से उर्दू की धार्मिक किताबें बरामद की गई हैं। फर्जी पासपोर्ट और भारतीय आधार कार्ड मिले हैं।

डीएसपी उदय शंकर ने बताया कि गिरफ्तार विदेशियों में सूडान के अहमद मोहम्मद, मोहम्मद अहमद, ओसमान अलविद और मोहम्मद कामिल तथा बोलीबिया के मिगुएल सोलोनो चावेज शामिल हैं। सभी को घोड़ासहन बस स्टैंड चौक से गिरफ्तार किया गया। वे पटना की ओर जानेवाली बस से निकलने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार, एसएसबी की 71वीं बटालियन के अधिकारियों को इन विदेशियों के अगरवा गांव से निकलने और किसी स्थानीय व्यक्ति के माध्यम से पटना जाने के लिए बस का टिकट बुक कराये जाने की सूचना मिली थी।

एसएसबी ने यह सूचना एसपी को दी। एसपी के निर्देश पर घोड़ासहन पुलिस ने बस स्टैंड से अंधेरे में बैठे सभी विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से पांच मोबाइल, दो धार्मिक किताबें, 30 हजार भारतीय रुपये, नेपाली सिगरेट, एक घड़ी, बस के पांच टिकट आदि बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइलों को खंगालने पर दो नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट, वीजा और भारतीय आधार कार्ड डिजिटल फॉर्म में मिले हैं।