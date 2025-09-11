five foreigners arrested entering Indian border at l suspected criminals escaped from Nepal jail भारतीय सीमा घुसते 5 विदेशी नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार, जेल से फरार अपराधी होने की आशंका, Bihar Hindi News - Hindustan
भारतीय सीमा घुसते 5 विदेशी नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार, जेल से फरार अपराधी होने की आशंका

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद को थर्ड कंट्री का नागरिक बताया, लेकिन कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने के कारण उन्हें क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय रानी को सौंप दिया गया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, फारबिसगंज, निज संवाददाताThu, 11 Sep 2025 01:32 PM
नेपाल में जारी हिंसक आन्दोलन के बीच पांच विदेशी नागरिकों को रानी-जोगबनी बॉर्डर चेकपोस्ट पर नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध रूप से भारत मे प्रवेश का प्रयास कर रहे थे। इन्हें नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये सभी जेल ब्रेक के बाद फरार अपराधी हैं।

गुरुवार को सशस्त्र पुलिस बल नेपाल ने प्रस्तावित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रानी के डीएसपी विकास खतिवड़ा के नेतृत्व में नेपाल से भारत की ओर जा रहे कुछ व्यक्तियों को रोका और पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उन्होंने खुद को थर्ड कंट्री का नागरिक बताया, लेकिन कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने के कारण उन्हें क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय रानी को सौंप दिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में बोलीविया के 30 वर्षीय मिगुएल इम्बिसी, उत्तरी सूडान के 30 वर्षीय स्मन हमतदुराही, तथा कनाडा के मोहम्मद ब्राहिम अहमद 28 वर्ष, मोहम्मद धापाल 30 वर्ष और मोहम्मद माजुप 28 वर्ष शामिल हैं।

पुलिस के अनुसारउनके पास कोई वैध दस्तावेज़ नहीं मिले, लेकिन उनके पास नेपाली रुपये ज़रूर थे। उनकी गतिविधियों को देखकर वे पर्यटक नहीं लग रहे थे और संदेह है कि वे फरार अपराधी भी हो सकते हैं। सभी से नेपाल पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। खास बात यह कि सभी विदेशी भारत में अवैध घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे जब नेपाल हिंसा प्रति हिंसा की आग में धधक रहा है और लोग अपने-अपने घरों में दुबके हुए हैं। ऐसे में विदेशियों की गिरफ्तारी सुरक्षा कर्मियों के लिए भी एक सवाल खड़े कर रहा है।

मामले को लेकर सीमा के दोनों तरफ सुरक्षा कर्मियों ने अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। वैसे तो शुरू से भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय जोगबनी बॉर्डर संवेदनशील रहा है। नेपाल के हालात को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं।

