इंडिगो के क्रू रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर में आई खराबी, 5 विमानें रद्द और कई उड़ानों पर असर

पटना हवाईअड्डे पर विभिन्न शहरों से आने वाले इंडिगो के 12 तथा विभिन्न शहरों के लिए जाने वाले 17 विमान लगभग छह घंटे की देरी से आई और गई। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि यात्रियों को समय से पहले ही विमान के विलंब और रद्द होने की जानकारी दे दी गई थी। 

Thu, 4 Dec 2025
विमानन कंपनी इंडिगो के सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आने के कारण बुधवार को पटना एयरपोर्ट के पांच विमान रद्द रहे। वहीं, 29 विमानों का परिचालन प्रभावित रहा। इस दौरान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया। मगर एयरपोर्ट के अधिकारियों और सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। गुरुवार को भी इंडिगो के कुछ विमानों का परिचालन प्रभावित रहने की आशंका है। जानकारी के अनुसार, इंडिगो के क्रू रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर (जिससे पायलट के विमान चलाने का रोस्टर तैयार किया जाता है) में तकनीकी खराबी आ गई थी।

इसी कारण सॉफ्टवेयर की जगह मैनुअल तरीके से पायलट का रोस्टर तैयार किया जा रहा था। इसी समस्या के कारण रोस्टर तैयार करने में काफी विलंब हुआ। इस कारण पटना हवाईअड्डे पर विभिन्न शहरों से आने वाले इंडिगो के 12 तथा विभिन्न शहरों के लिए जाने वाले 17 विमान लगभग छह घंटे की देरी से आई और गई। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि यात्रियों को समय से पहले ही विमान के विलंब और रद्द होने की जानकारी दे दी गई थी। इस कारण यात्रियों को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।

एयरपोर्ट के निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी ने बताया कि इंडिगो के क्रू रोस्टरिंग सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आ गई है। इसी कारण इंडिगो का परिचालन पटना एयरपोर्ट से प्रभावित हुआ है।

