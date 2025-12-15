Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsFive drunken Bengal orchestra girls arrested in Lakhisarai Liquor ban Bihar
ठुमके-अदाओं से शराबबंदी को ठेंगा! नशे में टल्ली 5 आरकेस्ट्रा गर्ल गिरफ्तार; बंगाल आई थीं बिहार

संक्षेप:

सभी युवतियां बंगाल से आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में लखीसराय आई थीं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाल से पांच लड़कियां डांस के लिए आई हैं और उसके साथ बुकिंग करने वाले लोगों के द्वारा गलत करने का प्रयास किया जा रहा है।

Dec 15, 2025 02:02 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लखीसराय
पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में इस कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। उत्पाद विभाग और पुलिस टीम ने लखीसराय में पांच आर्केस्ट्रा डांसर को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। पकड़ी गईं लड़कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोगों का कहना है कि पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद लखीसराय जिले में शराब का अवैध कारोबार लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग शराब की बिक्री, आपूर्ति और सेवन पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पा रही है।

बताया जा रहा है कि ये सभी युवतियां बंगाल से आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में लखीसराय आई थीं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाल से पांच लड़कियां डांस के लिए आई हैं और उसके साथ बुकिंग करने वाले लोगों के द्वारा गलत करने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करते हुए ऑर्गनाइजर की ओर से थाना को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से आठ लोगों को पकड़ा। पुलिस ने पांचों युवतियों को भी हिरासत में लिया और सभी को उत्पाद थाना ले जाया गया। जहां मेडिकल जांच के दौरान शराब सेवन की पुष्टि हुई।

छापेमारी के दौरान सभी युवतियां शराब के नशे में पाई गईं। अल्कोहल रिपोर्ट के आधार पर उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। कवैया थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पंजाबी मोहल्ला और पचना रोड क्षेत्र में छापेमारी की।

लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बंगाल से आई युवतियों को शहर में शराब आखिर कहां और कैसे उपलब्ध हो गई। क्या इसके पीछे संगठित शराब तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है, या स्थानीय स्तर पर अवैध शराब का खेल खुलेआम चल रहा है। पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई है। थानेदार ने कहा कि शराब के धंधेबाज का पता लगाया जा रहा है। उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
