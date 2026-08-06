बिहार में डेंगू से बचकर रहें! पटना-मुजफ्फरपुर समेत 5 जिले रेड जोन में; अब तक कितने मरीज मिले

राजधानी पटना समेत बिहार के 5 जिलों को डेंगू के रेड जोन में शामिल किया गया है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को डेंगू से बचने को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में अब तक सबसे ज्यादा 54 डेंगू के मरीज मिले हैं।

बिहार के पांच जिले डेंगू के रेड जोन में शामिल किये गये हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के अलावा पटना, मधेपुरा, वैशाली और भागलपुर शामिल हैं। इन जिलों में डेंगू को लेकर विशेष सतर्कता और निगरानी बरती जायेगी। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि डेंगू नियंत्रण को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तक किसी भी मरीज के गंभीर होने की सूचना नहीं है। अस्पतालों में किट भी उपलब्ध करा दी गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में मुशहरी क्षेत्र डेंगू का हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित है। इसके अलावा मोतीझील, अहियापुर, सहबाजपुर इलाके में ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं।

पूरे बिहार में इस साल अब तक डेंगू के 191 मरीज मिल चुके हैं। इनमें अकेले रेड जोन वाले जिलों में 84 डेंगू के मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के 17 मरीज मिल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में अब तक सबसे ज्यादा 54 डेंगू के मरीज मिले हैं। वैशाली में 6, मधेपुरा में 1, भागलपुर में 6 मरीज मिले हैं। इन जिलों में पिछले वर्ष भी डेंगू के ज्यादा मरीज मिले थे। पिछले वर्ष अधिक मरीज मिलने से इन जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में पटना में 1817, वैशाली में 166, मधेपुरा में 127, मुजफ्फरपुर में 125 और भागलपुर में 93 डेंगू के मरीज मिले थे।

हर दिन मिल रहे डेंगू के मरीज: सरकारी लैब की जांच के मुताबिक डेंगू के मरीजों की संख्या सिर्फ 17 है, जबकि निजी लैब की जांच में हर दिन डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब तक एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि नहीं होती, उसे डेंगू में नहीं गिना जाता है। एलाइजा जांच एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में करायी जाती है। डेंगू के 17 मरीज मिलने पर भी अस्पतालों में डेंगू वार्ड तैयार नहीं किये गये हैं।