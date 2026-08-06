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बिहार में डेंगू से बचकर रहें! पटना-मुजफ्फरपुर समेत 5 जिले रेड जोन में; अब तक कितने मरीज मिले

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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राजधानी पटना समेत बिहार के 5 जिलों को डेंगू के रेड जोन में शामिल किया गया है। इन जिलों में रहने वाले लोगों को डेंगू से बचने को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में अब तक सबसे ज्यादा 54 डेंगू के मरीज मिले हैं।

Dengue
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बिहार के पांच जिले डेंगू के रेड जोन में शामिल किये गये हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के अलावा पटना, मधेपुरा, वैशाली और भागलपुर शामिल हैं। इन जिलों में डेंगू को लेकर विशेष सतर्कता और निगरानी बरती जायेगी। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि डेंगू नियंत्रण को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तक किसी भी मरीज के गंभीर होने की सूचना नहीं है। अस्पतालों में किट भी उपलब्ध करा दी गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में मुशहरी क्षेत्र डेंगू का हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित है। इसके अलावा मोतीझील, अहियापुर, सहबाजपुर इलाके में ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं।

पूरे बिहार में इस साल अब तक डेंगू के 191 मरीज मिल चुके हैं। इनमें अकेले रेड जोन वाले जिलों में 84 डेंगू के मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के 17 मरीज मिल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पटना में अब तक सबसे ज्यादा 54 डेंगू के मरीज मिले हैं। वैशाली में 6, मधेपुरा में 1, भागलपुर में 6 मरीज मिले हैं। इन जिलों में पिछले वर्ष भी डेंगू के ज्यादा मरीज मिले थे। पिछले वर्ष अधिक मरीज मिलने से इन जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। वर्ष 2025 में पटना में 1817, वैशाली में 166, मधेपुरा में 127, मुजफ्फरपुर में 125 और भागलपुर में 93 डेंगू के मरीज मिले थे।

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हर दिन मिल रहे डेंगू के मरीज: सरकारी लैब की जांच के मुताबिक डेंगू के मरीजों की संख्या सिर्फ 17 है, जबकि निजी लैब की जांच में हर दिन डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब तक एलाइजा जांच में डेंगू की पुष्टि नहीं होती, उसे डेंगू में नहीं गिना जाता है। एलाइजा जांच एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में करायी जाती है। डेंगू के 17 मरीज मिलने पर भी अस्पतालों में डेंगू वार्ड तैयार नहीं किये गये हैं।

राज्यों में 318 फॉगिंग मशीन, इनमें दर्जनों खराब

इधर एक गंभीर स्थिति यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में डेंगू की एक्टिव फॉगिंग मशीनों की संख्या 15 है, लेकिन काम की मशीनें छह ही हैं। इसी तरह राज्यस्तर पर डेंगू की एक्टिव फॉगिंग मशीनों की संख्या 318 बतायी गई है, लेकिन दर्जनों मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के 17 मामले सामने आने पर कई जगह फॉगिंग नहीं करायी गयी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उसे ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग करानी है, जबकि शहरी क्षेत्र में फॉगिंग का जिम्मा नगर निगम के पास है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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