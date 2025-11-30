Hindustan Hindi News
मोतिहारी में 5 मौत पर संग्राम, उग्र भीड़ ने NHAI की गाड़ी फूंका; दर्जन भर थाने की पुलिस मौके पर

सैंकड़ों की संख्या की उग्र लोगों की हिंसक भीड़ ने तोड़ फोड़ के बाद एनएचएआई की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया।

Sun, 30 Nov 2025 04:25 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में रविवार को एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो समेत चार गाड़िययों को रौंद दिया जिसमें 5 लोगों की मौत गई और 8 घायल हो गए। घटना के विरोध में एनएच-28 रणक्षेत्र बन गया है। सैंकड़ों की संख्या की उग्र लोगों की हिंसक भीड़ ने तोड़ फोड़ के बाद एनएचएआई की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू करने के लिए पूर्वी चंपारण के एक दर्जन से अधिक थानों की पुलिस मौके पर तैनात है।

रविवार को मोतिहारी के कोटवा में एक ट्रक सड़क पर यमराज बनकर दौड़ा। बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक चार गाड़ियों को रौंद दिया। इस दौरान पांच लोगों को मौत की नींद सुला दिया तो आठ लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। सड़क पर आग जलाकर हंगामा करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एनएचएआई की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि दर्जन से अधिक थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। एक साथ पांच मौत से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं।

