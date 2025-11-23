Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFive criminals came to buy cashews robbed 9 lakh rupees Forbesganj Bihar
Bihar Crime: काजू खरीदने आए 5 बदमाश 9 लाख लूटकर भागे; बिहार के इस शहर में हुआ कांड

Bihar Crime: काजू खरीदने आए 5 बदमाश 9 लाख लूटकर भागे; बिहार के इस शहर में हुआ कांड

संक्षेप:

नेपाल सीमा की नज़दीकी को देखते हुए अपराधियों के उधर भागने की आशंका भी खंगाली जा रही है। इस मामले में पीड़ित व्यवसायी सुरेंद्र कनौजिया और उनके पुत्र राहुल कनौजिया ने बताया कि कूल 5 अपराधी घटना को अंजाम देने आए थे।

Sun, 23 Nov 2025 02:20 PMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, फारबिसगंज, निज संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार के फारबिसगंज में काजू खरीदने के बहाने आए सशस्त्र लुटेरों द्वारा करीब 09 लाख रुपये लूट लेने की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। लगातार छापेमारी और कई संदिग्धों से पूछताछ के बावजूद अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। थाना और पड़ोसी जिलों की पुलिस मिलकर अभियान चला रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं नेपाल सीमा की नज़दीकी को देखते हुए अपराधियों के उधर भागने की आशंका भी खंगाली जा रही है। इस मामले में पीड़ित व्यवसायी सुरेंद्र कनौजिया और उनके पुत्र राहुल कनौजिया ने बताया कि कूल 5 अपराधी घटना को अंजाम देने आए थे इसमें एक मुख्य सड़क पर थे और चार अपराधी दुकान के ईद गिर्द। जब वह दुकान बंद करने की तैयारी में थे तभी दो-तीन लोग दुकान के बगल में खड़े थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने काजू खरीदने के नाम लेकर दुकान में प्रवेश किया और फिर काजू के बजाय लूट पाट शुरू कर दिया।

सूत्रों के अनुसार अब तक एक दर्जन से अधिक संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है इनमें पूर्णिया और अन्य जिलों के युवक भी शामिल हैं। पुलिस के सामने तीन बड़ी चुनौतियाँ हैं पहला गिरोह की पहचान, दूसरा अपराधी का पहचान। तीसरा नकाबपोश अपराधियों का सीसीटीवी से शारीरिक बनावट व चाल-ढाल से मिलान, और अपराधियों तक पहुँचने के बाद लूटी गई राशि की रिकवरी सुनिश्चित करना।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 28 फरवरी 2025 को बाजार समिति के दो प्रतिष्ठानों में हुई 22 लाख की डकैती से भी इस ताज़ा घटना को जोड़कर देखा जा रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Crime News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।