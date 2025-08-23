Five corpses were raised together in Purnia mourning spread in village accident occurred saving a girl drowning in kosi पूर्णिया में एक साथ उठीं पांच अर्थियां; गांव में पसरा मातम, कोसी में डूब रही बच्ची को बचाने में हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
पूर्णिया में एक साथ उठीं पांच अर्थियां; गांव में पसरा मातम, कोसी में डूब रही बच्ची को बचाने में हादसा

पूर्णिया में शनिवार को कुम्हार टोला गांव से एक साथ पांच अर्थियां उठी। मालिकटरी पुल श्मशान घाट पर हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। शुक्रवार की शाम कोसी नदी में डूब रही बच्ची को बचाने में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। सभी एक ही गांव के हैं। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कसबा/पूर्णियाSat, 23 Aug 2025 08:09 PM
पूर्णिया जिले के कसबा नगर परिषद के वार्ड 24 स्थित सुभाष नगर हांडी टोल के एक साथ पांच लोगों की शुक्रवार को कोसी धार में डूबने से हुई मौत के बाद मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के समय सभी पांचों शवों का पोस्टमार्टम के बाद पांच अलग-अलग एम्बुलेंस से हाड़ी टोल लाते ही मानो मोहल्ले के लोगों की आंखें आंसू से भर आईं। वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक की मां, पिता और दादा-दादी

सदमे में हैं। जिस समय शव मोहल्ले में पहुंचे उस समय सदर एसडीएम पार्थ गुप्ता, कसबा पुलिस प्रशासन के अलावे कसबा प्रखंड विकास पदाधिकारी अरूण कुमार सरदार, अंचलाधिकारी रीता कुमारी, थानाध्यक्ष ज्ञान रंजन के अलावा कई पुलिस बल के जवान विधि व्यवस्था को लेकर मौजूद दिखे।

हालांकि मोहल्ले के लोग अपनी मांग पर अड़ गए जबतक कोसी धार में बनाया गया बड़े गड्ढे को भरा नहीं जाता हम लोग शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोगों को सदर एसडीएम, इंस्पेक्टर जय प्रकाश सिंह, कसबा बीडीओं, सीओ और थानाध्यक्ष के काफी समझाने- बुझाने, बांध निर्माण ठेकेदार सहित तीन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाही करने का लिखित आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों और परिजनों ने पदाधिकारियों की बात को माना। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

मंत्री लेसी सिंह मृतकों के परिजनों से मिलीं और संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर शंकर कुशवाहा भी पहुंचे थे। मंत्री लेसी सिंह ने एक साथ एक ही मोहल्ले के पांच लोगों की डूबकर मौत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह अप्रिय घटना है। इस घटना के मुत्तलिक थाना में एफआईआर हो गया है। जो विधि संवत कार्रवाही है, वो होगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जिसकी भी गलती होगी उस पर एक्शन होगा। मंत्री द्वारा पांचों मृतक के परिजनों को चार-चार लाख का सहायता राशि के चेक दिए गए। इस मौके पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पूरा प्रशासन, बिहार सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिजनों के साथ है। उन्होने कहा कि और अधिक सरकारी सहायत इन पीड़ित परिवारों को मुहैया करवाई जाएगी।