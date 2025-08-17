five children drowned while bathing in a water filled pit tragic Accident in Muzaffarpur एक के बाद एक पानी भरे गड्ढे में उतरे, 5 बच्चों की डूबने से मौत; मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfive children drowned while bathing in a water filled pit tragic Accident in Muzaffarpur

एक के बाद एक पानी भरे गड्ढे में उतरे, 5 बच्चों की डूबने से मौत; मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा

मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम दर्दनाक हादसा सामने आया। जब नहाने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी दोस्त थे, और नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया।

sandeep मुजफ्फरपुर/कटरा, हिन्दुस्तान टीमSun, 17 Aug 2025 10:15 PM
share Share
Follow Us on
एक के बाद एक पानी भरे गड्ढे में उतरे, 5 बच्चों की डूबने से मौत; मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा

मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बंधपुरा चौर में रविवार की शाम गोरधोआ पुल के पास पानी भरे गड्ढे में नहाने उतरे दो किशोर और तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने पांचों के शवों को पानी से बाहर निकाला। सभी खंगुरा गांव के निवासी थे। मुखिया मो. हैदर ने बताया कि मो. शहजाद के इकलौता पुत्र मो. अनस (15), मो. रियाज के इकलौता पुत्र मो. हिदायतुल्लाह (14), मो. आफताब के इकलौता पुत्र दानियाल आमिर (12), मुस्तफा उर्फ कल्लू के पुत्र मो. हमजा अली (12), नरगिस परवीन के पुत्र अबु तालिब (12) घर से करीब दो किलोमीटर दूर पानी से भरे गड्ढे में नहा रहे थे।

सभी करीब दोपहर एक बजे घर से निकले थे। कुछ बच्चे वीडियो भी बना रहे थे। पहले दानियाल गड्ढे में नहाने गया। उसके बाद एक-एक करके चारों पानी में उतर गए। इसी बीच पांचों गहरे पानी में चले गए। कुछ राहगीरों ने बच्चों को डूबते देख शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण दौड़े। तब तक पांचों की डूबने से मौत हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें:स्कूल से लौट रहे दो छात्र डैम में डूबे; नहाने के दौरान फिसले, गया में हादसा
ये भी पढ़ें:छपरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत, पटना में 2 युवक गंगा में बहे
ये भी पढ़ें:पश्चिमी चंपारण में दर्दनाक हादसा; नहाने के दौरान चार बच्चे डूबे, एक का शव बरामद

घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में आसपास के गांव के लोग जुट गए। बच्चों की मां और परिवार के लोगों की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। चार बच्चों के पिता परदेस में काम करते हैं। उन्हें सूचना दे दी गई है। इधर, कटरा सीओ और थानेदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शवों का पंचानामा बनाकर देर शाम पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।