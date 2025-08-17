एक के बाद एक पानी भरे गड्ढे में उतरे, 5 बच्चों की डूबने से मौत; मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा

मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम दर्दनाक हादसा सामने आया। जब नहाने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी दोस्त थे, और नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया।

मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बंधपुरा चौर में रविवार की शाम गोरधोआ पुल के पास पानी भरे गड्ढे में नहाने उतरे दो किशोर और तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने पांचों के शवों को पानी से बाहर निकाला। सभी खंगुरा गांव के निवासी थे। मुखिया मो. हैदर ने बताया कि मो. शहजाद के इकलौता पुत्र मो. अनस (15), मो. रियाज के इकलौता पुत्र मो. हिदायतुल्लाह (14), मो. आफताब के इकलौता पुत्र दानियाल आमिर (12), मुस्तफा उर्फ कल्लू के पुत्र मो. हमजा अली (12), नरगिस परवीन के पुत्र अबु तालिब (12) घर से करीब दो किलोमीटर दूर पानी से भरे गड्ढे में नहा रहे थे।

सभी करीब दोपहर एक बजे घर से निकले थे। कुछ बच्चे वीडियो भी बना रहे थे। पहले दानियाल गड्ढे में नहाने गया। उसके बाद एक-एक करके चारों पानी में उतर गए। इसी बीच पांचों गहरे पानी में चले गए। कुछ राहगीरों ने बच्चों को डूबते देख शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण दौड़े। तब तक पांचों की डूबने से मौत हो चुकी थी।