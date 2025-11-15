मुजफ्फरपुर में पांच जिंदा जले, पांच झुलसे; शॉट सर्किट से लगी आग में परिवार तबाह हो गया

बिहार के मुजफ्फरपुर में शॉट सर्किट से लगी आग में एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई वहीं पांच अन्य झुलस गए। जख्मी एसकेएमसीएच में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घटना जिले के मोतीपुर वार्ड 13 की बीती रात की है।

जानकारी के मुताबिक स्थानीय गेना साह के घर में आग लगी थी जिसमें पूरा परिवार जल गया। जो घायल हैं उन्हें एसकेएमसीएच में रात में भर्ती कराया गया। मामले की पुष्टि डीएसपी वेस्ट सुचित्रा कुमारी ने की है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में दो बच्चे, उनके माता पिता और एक अन्य शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। बताया गया है कि रात में सभी घर में सोए थे। आग लगी तो किसी को पता नहीं चला। आग बढ़ती चली गई जिसमें सभी लोग घिर गए।