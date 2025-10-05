चुनाव से पहले बिहार के 5 IPS का तबादला, निलंबन मुक्त आदित्य कुमार मद्य नियंत्रण ब्यूरो के एसपी बने
चुनाव से पहले बिहार पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। पांच आईपीएस और दो बिहार पुलिस सेवा के अफसरों तबादला हुआ है। हाल में 3 साल के बाद निलंबन मुक्त हुए आदित्य कुमार को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एसपी बनाया है।
बिहार सरकार ने रविवार को पांच आईपीएस और दो बिहार पुलिस सेवा के अफसरों का भी तबादला किया है। अधिसूचना के मुताबिक हाल ही में निलंबन मुक्त हुए आदित्य कुमार को बिहार पुलिस की नयी इकाई मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एसपी बनाया गया है। इनके साथ ही केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) में एसपी रहे मनीष कुमार को अरवल का एसपी, अरवल के एसपी डॉ इनामुल हम मेंगनू को पटना का रेल एसपी बनाया है।
इसके अलावा पुष्कर आनंद को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 09 जमालपुर का समादेष्टा और पटना के रेल एसपी रहे डॉ अमृतेंदु शेखर ठाकुर को केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का एसपी बनाया गया है। बिहार पुलिस सेवा के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 09 जमालपुर के समादेष्टा रंजन कुमार और पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे डीएसपी डॉ शंकर कुमार झा को विशेष शाखा में एसपी की जिम्मेदारी मिली है।
इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचलाधिकारी सह समकक्ष पद के 76 अधिकारियों का तबादला किया है। विभाग ने स्थानांतरित अधिकारियों को रविवार की शाम में ही विरमित कर दिया है। छह अक्टूबर को स्थानांतरित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से योगदान करने को कहा गया है। विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय की ओर से तबादले की अधिसूचना जारी की गई है।