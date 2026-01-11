बिहार से 5 नई अमृत भारत ट्रेनें गुजरेंगी, PM मोदी करेंगे रवाना; इन सभी जगहों पर ठहराव
बिहार से पांच नई अमृत भारत ट्रेनें गुजरेगी। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना करेंगे। इन सभी ट्रेनों का स्टॉपेज पटना समेत बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर दिया गया है, लेकिन समय-सारणी जारी नहीं की गई है। बनारस से सियालदह के बीच गाड़ी संख्या 22588 व 22587 चलेगी। यह ट्रेन बनारस से रविवार, गुरुवार, शुक्रवार को और सियालदह से सोमवार, बुधवार, शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज पटना में भी रहेगा। वहीं गाड़ी संख्या 13065 व 13066 हावड़ा से आनंद विहार के बीच साप्ताहिक चलेगी। इस ट्रेन का बिहार में भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड और गया में स्टॉपेज दिया गया है।
अमृत भारत 11031 व 11032 मुंबई के पनवेल और बंगाल के अलीपुरद्वार के बीच साप्ताहिक चलेगी। पनवेल से सोमवार को और अलीपुरद्वार से गुरुवार को रवाना होगी। इसका स्टॉपेज बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हसनपुर रोड, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कटिहार, बारसोई और किशनगंज में दिया गया है।
इसका बिहार में स्टॉपेज किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा और सीवान में दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 15671 व 15672 कामाख्या से रोहतक के बीच सप्ताह में एक दिन चलेगी। यह कामाख्या से शुक्रवार को और रोहतक से रविवार को रवाना होगी। इस ट्रेन का बिहार में स्टॉपेज किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर और छपरा में दिया गया है।
बिहार में चल रही हैं 10 अमृत भारत ट्रेनें
दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल, सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, राजेंद्रनगर-नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल, दरभंगा-गोमतीनगर, मालदा टाउन-गोमतीनगर, सीतामढ़ी-दिल्ली, गया-दिल्ली, जोगबनी-ईरोड, सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्स्प्रेस शामिल है, जबकि एक अमृत भारत एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन और कर्नाटक के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरू के चल रही है।