Fishermen get up to 90 Percent subsidy on boat and net purchases Nitish government gift before elections मछुआरों को नाव और जाल खरीद पर 90% तक सब्सिडी, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFishermen get up to 90 Percent subsidy on boat and net purchases Nitish government gift before elections

मछुआरों को नाव और जाल खरीद पर 90% तक सब्सिडी, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा

नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले मछुआरों को बड़ी सौगात दी है। 'नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना' के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीद पर 90 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। जिससे मछुआरे कम लागत में अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 27 Sep 2025 09:40 PM
share Share
Follow Us on
मछुआरों को नाव और जाल खरीद पर 90% तक सब्सिडी, चुनाव से पहले नीतीश सरकार का तोहफा

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मछुआरों को बड़ी सौगात दी है। 'नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना' के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीदने के लिए निर्धारित इकाई लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यानी मछुआरे कम लागत में अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकेंगे। फिशिंग लकड़ी की नाव के लिए इकाई लागत 1,24,400 रुपए, एफआरपी बोट पैकेज के लिए 1,54,400 रुपए और कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज के लिए 16,700 रुपए तय की गई है।

आवेदन करने के लिए इच्छुक मछुआरों को 31 दिसंबर तक https://fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और मत्स्य शिकारमाही से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने वाले प्रत्येक परिवार या व्यक्ति को केवल किसी एक पैकेज का लाभ मिलेगा। राज्य के सभी जिलों के मछुआरे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:JDU प्रवक्ता अरविंद निषाद को बड़ी जिम्मेदारी, मछुआरा आयोग के अध्यक्ष बने
ये भी पढ़ें:मछुआरा आयोग दिखावे की राजनीति; मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार को घेरा
ये भी पढ़ें:सवर्ण, महादलित के बाद मछुआरा आयोग का गठन, नीतीश सरकार का चुनावी खेला!

लाभुकों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस पहल से मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनके व्यवसाय में निवेश बढ़ेगा और राज्य में मत्स्य उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। बिहार सरकार ने मछुआरों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। जिसका लाभ उठाकर राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य, परंपरागत मछुआरे, महिला-मछुआएं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआरे अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर पा सकते हैं।