Bihar Chunav: पहले चरण में सम्राट, विजय और तेजस्वी समेत कई दिग्गजों का फैसला, 14 मंत्रियों की सीटों पर भी मतदान

संक्षेप: Bihar Chunav: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से चुनावी मैदान में हैं।

Bihar Chunav: पहले चरण के चुनाव का प्रचार मंगलवार को समाप्त हो गया। गुरुवार को मतदान होगा। पहले चरण में बिहार की राजनीति के कई नामचीन नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की किस्मत का फैसला पहले चरण के चुनाव में ही होना है। सरकार में शामिल 14 मंत्री भी पहले चरण में उम्मीदवार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर के 121 सीटों पर मतदान होना है। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर तो विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव आलमनगर से चुनाव लड़ रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सीवान से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से चुनावी मैदान में हैं। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा सोनबरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी दरभंगा तो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी बहादुरपुर, नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार जाले से दो-दो हाथ कर रहे हैं।

पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता कुढ़नी तो पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह साहेबगंज से चुनावी मैदान में हैं। आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू अमनौर तो सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर से चुनावी मैदान में हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार बिहारशरीफ तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से चुनावी मैदान में हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोरे से जबकि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं।

तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष का होगा फैसला सत्ताधारी दल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा महनार तो रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी पारू से चुनाव लड़ रहे हैं। आईआईपी के अध्यक्ष इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता सहरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ताधारी या विपक्षी खेमे में सरकार में शामिल रहे एक दर्जन से अधिक पूर्व मंत्रियों के किस्मत का फैसला भी पहले चरण में होगा।

इनमें आलोक रंजन झा सहरसा, ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण, इसरायल मंसूरी कांटी, आलोक कुमार मेहता उजियारपुर, रेणु देवी बिहारीगंज से, प्रो चंद्रशेखर मधेपुरा से, हरिनारायण सिंह हरनौत, रामानंद यादव फतुहा, श्याम रजक फुलवारी, राघवेन्द्र प्रताप सिंह बड़हरा, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर, संतोष कुमार निराला राजपुर से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं।

औसतन हर सीट पर 11 उम्मीदवार औसतन हर सीट पर 11 उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में सबसे अधिक 20-20 जबकि भोरे, परबत्ता और अलौली में सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार।

उम्मीदवारों की औसत आयु : पहले चरण में दोनों प्रमुख गठबंधनों से खड़े प्रत्याशियों की औसत आयु 51 वर्ष है।

● औसतन एक उम्मीदवार के पास 3.26 करोड़ रुपये की संपत्ति। 40 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति।

● मुंगेर से भाजपा के कुमार प्रणय (170 करोड़) सबसे धनी उम्मीदवार

● 32 फीसदी (432) उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले घोषित। इनमें करीब 27 फीसदी (354) उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे।

● 50 फीसदी (651) उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक। 105 उम्मीदवार डिप्लोमाधारक, 105 साक्षर और आठ निरक्षर है।

कुल सीटें : 121 (सामान्य 102, अनुसूचित जाति 19)

● सबसे बड़ा विधानसभा (क्षेत्रफल) : सूर्यगढ़ा

● सबसे बड़ा विधानसभा (मतदाता) : दीघा

● सबसे छोटा विधानसभा (क्षेत्रफल) : बांकीपुर

● सबसे छोटा विधानसभा (आबादी) : बरबीघा

पहले चरण में महागठबंधन की इन सीटों पर आपसी भिड़ंत वैशाली : राजद (अजय कुमार कुशवाहा)/कांग्रेस (संजीव सिंह)

बछवाड़ा : सीपीआई (अबधेश कुमार राय)/कांग्रेस (शिवप्रकाश गरीब दास)

राजापाकर : कांग्रेस (प्रतिमा दास)/सीपीआई (मोहित पासवान)

बिहारशरीफ : कांग्रेस (ओमैर खान)/सीपीआई (शिव कुमार यादव)

बेलदौर : कांग्रेस (मिथिलेश कुमार निषाद)/आईआईपी (तनिशा भारती)

कई चर्चित चेहरों की साख दांव पर पहले चरण में कई चर्चित चेहरों के भाग्य का फैसला भी होगा। इसमें बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, परसा से पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती डॉ. करिश्मा राय, लालगंज से पूर्व विधायक अनु शुक्ला व मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, छपरा से भोजपुरी फिल्मों के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव, अलीनगर से चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर, सीवान से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव दानापुर तो अनंत सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में हैं जहां उनका मुकाबला पूर्व सांसद वीणा देवी से है।